Некоторые европейские политики рассматривают войну в Украине как прокси-войну между Америкой и Россией, пишут журналисты. А определенные страны продолжают с Россией тесные экономические связи.

Попытки России распространить свое влияние во всей Европе не увенчались успехом, однако некоторые страны до сих пор продолжают продвигать нарративы Кремля о войне против Украины, сообщает The Economist.

Издание пишет, что спектр "полезных идиотов" достаточно широк. Это — термин холодной войны для невольных союзников коммунизма. В политике как ультраправые, так и левые партии во многом расходятся; но в отношении Украины эти крайности часто сходились в требованиях немедленного "мира", который бы фактически вознаградил российскую агрессию землей. Часто игнорируются доказательства имперских намерений России. И война в Украине рассматривается как прокси-война между Америкой и Россией. В мире бизнеса, несмотря на многочисленные раунды западных санкций, у России также есть много "друзей".

Кто является "помощниками" России

У президента РФ Владимира Путина в европейских правительствах есть несколько так называемых "помощников". Один из них это премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который неоднократно критиковал страны Запада за поддержку Украины и выступал за продолжение импорта Венгрией российского газа. Его правительство также отказывается разрешить транзит оружия, предоставленного Украине странами НАТО и ЕС.

Еще одним членом ЕС, который неохотно выступает за ужесточение санкций против российской нефти, является Греция, поскольку ее фирмы получают солидные доходы от торговли.

Только недавно под сильным давлением США Кипр решил закрыть около 4000 счетов в местных банках, принадлежащих россиянам.

Австрия регулярно ссылается на то, что она не является членом НАТО, а также не может предложить много помощи для Украины из-за ее торговых связей.

Турция и Сербия, которые не являются членами ЕС, фактически не скрывают свои прибыльные тайные услуги, которые они оказывают России.

Ссылаясь на свой нейтралитет, Швейцария прибегла к хитроумным местным законам, чтобы заблокировать поставки оружия в Украину, включая 96 законсервированных танков "Леопард", которые находятся в Италии и принадлежат частной швейцарской фирме.

В Италии крайне правый премьер-министр Джорджия Мелони является решительным сторонником Украины. Однако Маттео Сальвини, возглавляющий вторую по величине партию в ее коалиции, является еще одним противником санкций и, по крайней мере, до вторжения, был сторонником Путина.

The Economist считает, что через семнадцать месяцев войны России против Украины общественное мнение во всей Европе, преимущественно рассматривает Россию как агрессора, которого следует избегать, а Украину как защитника, который заслуживает помощи.

4 июля Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО. Глава нашего государства считает, что приглашение в Альянс стало бы огромным стимулом для украинских солдат и понимает, что Киев не станет членом блока до завершения войны.

Напомним, что 3 июля председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Украина имеет право действовать осторожно во время контрнаступления, поскольку продвижение войск затруднено из-за мин и других препятствий.