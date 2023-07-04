По данным журналистов, новосозданный в Москве батальон "Арбат" планируют отправить в Украину. В его состав войдут выходцы из Арцаха (Нагорного Карабаха).

Известного криминального авторитета из Горловки Армена Саркисяна заметили на "церемонии благословения" армянского батальона "Арбат" в Москве. Этот батальон в составе армии РФ планируют отправить воевать в Украину. Об этом сообщает в "Зеркало недели".

"Церемония" проходила в Армянской апостольской церкви в Москве. Журналисты предполагают, что в упомянутый батальон войдут уроженцы Арцаха (Нагорного Карабаха), которые выехали после того, как азербайджанские войска заняли эту территорию.

Чем известен Армен Саркисян?

Армен Саркисян с позывным Горловский известен тем, что организовывал группы так называемых "титушек" во время Майдана в 2013 году. Журналисты пишут, что именно группировка Саркисяном совершала нападения и убийства. Среди прочего, по информации журналистов, они ответствены за убийство журналиста Вячеслава Веремия, который работал в нескольких украинских изданиях.

За резонансное убийство был осужден Юрий Крысин.

По данным авторов публикации, с 24 февраля 2022 года Саркисян занимается мародерством и отъемом предприятий на оккупированных территориях.

Украинская разведка сообщила, что осенью прошлого года, он стал т.н. "смотрящим" за тюрьмами на захваченных территориях Украины и в РФ.

Церемония "благословения"

Главная задача, которая ему отводилась — создать новую ЧВК, подконтрольную кремлевскому режиму и, непосредственно, российскому бизнесмену армянского происхождения Самвелу Карапетяну. Он тоже был на недавней церемонии в церкви.

В собственности Карапетяна находится аффилированная с "Газпромом" компания "Ташир холдинг", а ей принадлежит "Электрические сети Армении".

Известно, что Саркисян близок к семье бывшего президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене.

Напомним, что в результате обстрела Первомайска Харьковской области до 43 возросло количество пострадавших, из них 12 дети.

Напомним, что под Нью-Йорком 24 бригада имени короля Даниила уничтожила ударный вертолет ВС РФ Ми-24. Бронетехнику остановили благодаря усилиям стрелка-зенитчика с ПЗРК "Игла", она упала рядом с Горловкой, находящейся под оккупацией.