Обстрел Первомайска: количество пострадавших выросло до 43, среди них 12 детей, — ОВА

Как заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, 5 людям была оказана помощь на месте. Состояние пострадавших — среднее и легкое.

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В результате обстрела Первомайска российскими оккупантами ранения получили 43 человека. Среди них — 12 детей. Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов у себя в Telegram.

"По уточненным данным медиков, по состоянию на данный момент в результате удара по Первомайскому 43 человека получили ранения, из них — 12 детей. 5 человек медики оказали помощь на месте. Состояние пострадавших — среднее и легкое", — написал Синегубов.

Кроме того, обстрел Первомайска прокомментировали в подразделении Kraken. Начальник штаба спецподразделения Константин Немичев заявил, что дом, в который попали ВС РФ, находится на расстоянии 800 метров от места прощания с бойцом Олегом Фадеенко.

"Попадание было в здание, которое вообще находится в 800 метрах от места проведения мероприятия. Однако то, что это был целенаправленный удар по людям, пришедшим попрощаться с Олегом, сомнений нет, ведь за все время войны это третий прилет по городу", — заявил он.

Напомним, что 4 июля во время прощания с украинским воином в Первомайском прогремел взрыв, есть раненые. В полиции Харьковщины тогда сообщили, что в целом ранения получили 16 человек. Среди них — 7 детей, самому маленькому — один год. В это же время в городе планировалось прощание с павшим под Бахмутом Олегом Фадеенко под псевдонимом "Малыш".