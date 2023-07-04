"Целенаправленный удар": ВС РФ попали вблизи места прощания с воином в Первомайском (видео)

Российские войска обстреляли город на Харьковщине фугасным снарядом. В результате вражеской атаки пострадал 31 человек, среди них — 10-месячный младенец. Командир спецподразделения Kraken Немичев говорит, что удар пришелся в 800 метрах от места проведения прощания с погибшим бойцом Фадеенко с псевдонимом "Малыш".

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В результате удара ВС РФ по городу Первомайский пострадал 31 человек, девять из них — дети. Об этом 4 июля сообщил в соцсетях глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"В частности, среди них 10-месячный младенец и годовалый ребенок", — добавил чиновник.

Руководитель Харьковской ОГА проинформировал, что повреждения получили восемь многоэтажек и автомобили. Четыре автомобиля сгорели.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что взрыв прогремел примерно в 13:35.

"По предварительной информации, россияне совершили обстрел фугасным снарядом. В результате этого произошло возгорание нескольких автомобилей на парковке", — написал он.

Руководитель ОП отметил, что все раненые госпитализированы.

Сюжет "Суспільне" с места событий

Начальник штаба спецподразделения ГУР Kraken Константин Немичев проинформировал, что вражеский снаряд попал в дом, который находится на расстоянии 800 метров от места проведения церемонии прощания с их павшим собратом Олегом Фадеенко с псевдонимом "Малыш", который позже перешел воевать в 3 ОШБр.

"То, что это был целенаправленный удар по людям, пришедшим попрощаться с Олегом, сомнений нет, ведь за все время войны это третий прилет по городу", — подчеркнул он.

Военный заявил, что оккупанты не имеют чести и вместо боя с защитниками продолжают бить по мирным жителям.

Пост Константина Немичева от 4 июля Фото: Скриншот

Напомним, взрыв на Харьковщине прогремел в то время, когда в городе Первомайский должна была проходить церемония прощания с защитником Олегом Фадеенко. Военнослужащий погиб под Бахмутом как командир разведывательного взвода в составе 3 ОШБр.

Также 4 июля раздавались взрывы во временно оккупированном Севастополе. Местные сообщали, что в домах тряслись окна и стены.