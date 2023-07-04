Усилия Ватикана: посланник Папы работает над механизмом возвращения детей в Украину

Кардинал Дзуппи после визита в Москву сдержанно заявил, что не работает над "мирным планом" или "посредничеством" между Украиной и Россией. Он сосредоточен на гуманитарных вопросах.

Посланник Папы Римского по вопросам мира в Украине Архиепископ Болоньи и Председатель Епископской Конференции Италии, Кардинал Маттео Дзуппи, во время презентации книги "Avvenire" в Риме заявил, что работает над "механизмом", который мог бы обеспечить возвращение из России украинских детей, сообщает Sky News.

"Посмотрим, как мы сможем запустить механизм для детей и помощи, как мы сказали, на гуманитарном фронте, особенно детей, которые должны иметь возможность вернуться в Украину", — сказал Кардинал Маттео Дзуппи.

Он сообщил, что лично обсуждал этот вопрос с понтификом.

Кардинал недавно вернулся из Москвы, где побывал в рамках миссии, которую ему поручил Папа Франциск для исследования возможных путей по установлению мира в Украине.

Известно, что в ходе трехдневного визита в РФ папский посланник имел три встречи: с помощником президента РФ Путина Юрием Ушаковым, патриархом Московским Кириллом и уполномоченным по делам детей Марией Львовой-Беловой.

5-6 июня он уже побывал в Киеве. Цель его поездки в Украину – выслушать украинские власти на тему возможных путей достижения справедливого мира и поддержания жестов человечности, которые помогут смягчить напряженность.

Ватикан охарактеризовал его усилия как "направленные на выявление гуманитарных инициатив, которые могли бы открыть дорогу к миру".

Выступая перед итальянской общественной телекомпанией RAI, кардинал Дзуппи сказал, что он не работает над "мирным планом" или "посредничеством" между Украиной и Россией, заявив, что он просто сосредоточился на "гуманитарных аспектах".

"Есть агрессор и есть жертва, нельзя путать ответственность. Мир должен быть безопасен, и это должен быть подлинный мир. И такой, который может привести к восстановлению не только разрушенного, но, прежде всего, сосуществования", – подчеркнул кардинал Маттео Дзуппи.

27 июня Фокус писал о том, что представитель Ватикана совершит визит в Москву. Папа Франциск доверил кардиналу Маттео Дзуппи провести миссию, которая могла бы поспособствовать ослаблению напряженности в войне в Украине.

Ранее, 23 июня, сообщалось, что Папа пытался остановить вторжение России в Украину. Украинцы хотели бы, чтобы Папа однозначно стал на сторону Украины, осудив поименно представителей агрессора. Но Ватикан — это государство, которое в международном праве имеет иной вид, чем светские государства. Его главным инструментом влияния на ход тех или иных исторических событий является диалог и дипломатия.