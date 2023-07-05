Апокалипсиса не будет: ученый озвучил худшие последствия возможного теракта на ЗАЭС (видео)

По словам Людвига Литвинского, даже наиболее благоприятный из возможных сценариев все же окажется лучше, если сравнивать с Чернобыльской катастрофой.

Доктор физико-математических наук, экс-сотрудник Института ядерных исследований НАН Украины Людвиг Литвинский считает, что в случае теракта на Запорожской АЭС "апокалипсиса" не произойдет. Тем не менее последствия можно будет ощутить на себе. Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

"Апокалипсиса никакого не будет. Даже при худшем сценарии, если вырвется все то, что содержится внутри реакторов", — пояснил он, добавив, что даже наиболее благоприятный из возможных сценариев все же окажется лучше, если сравнивать с Чернобыльской катастрофой. Реакторы остановлены уже как полгода, поэтому короткоживущих радионуклидов там нет.

Однако загрязнения все же не избежать: хорошо известный с "послечернобыльских" времен спектр в виде стронция и изотопов цезия.

"Но я вновь повторюсь, апокалипсиса все равно не будет", — настаивает ученый.

Последствия для организма от теракта на Запорожской АЭС

Людвиг Литвинский советует в случае теракта на ЗАЭС избегать нахождения на воздухе, закрыть плотно окна и запастись питьевой водой на 1-2 суток.

"Максимальные последствия, которые могут быть, даже для тех, кто находился на воздухе, — это рост вероятности онкологических заболеваний", — пояснил ученый.

Основной зоной, которую затрагивает потенциальный теракт на ЗАЭС станут в первую очередь десятки километров от Запорожской АЭС, и до сотен — в направлении ветра.

Напомним, что в Генштабе предупредили об опасности теракта на Запорожской АЭС.

Также сообщалось, что граждан Украины призвали собрать тревожный чемодан из-за положения на Запорожской АЭС.