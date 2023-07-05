Угроза ядерной катастрофы: в ISW рассказали, есть ли вероятность подрыва ЗАЭС

Американские аналитики считают, что угрозы оккупантов, связанные с Запорожской АЭС, могут быть частью более широкой информационной операции России.

На данный момент вероятность того, что Российская Федерация спровоцирует ядерную катастрофу на Запорожской атомной электростанции, является низкой. Об этом идет речь в отчете Института изучения войны (ISW) от 4 июля.

Американские аналитики утверждают, что реакторы ЗАЭС были сконструированы таким образом, чтобы выдерживать значительные повреждения. Взирая на это, российский саботаж на ЗАЭС вряд ли может вызвать большой выброс радиации.

"В настоящее время маловероятно, что Россия вызовет радиационный инцидент на ЗАЭС", — говорится в отчете.

Как отмечают аналитики, в Украине пришли к похожим выводам. По оценке украинских источников, даже в случае детонации предполагаемый взрывных устройств, реактор, вероятно, не будет поврежден.

В ISW также полагают, что ядерный шантаж может являться частью более широкой информационной операции России, направленной на то, чтобы обвинить Украину в безответственности на ЗАЭС накануне саммита НАТО.

Еще одним мотивом ИПСО россиян может быть остановка контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении.

Напомним, что по словам представителя ГУР Андрея Юсова, заявления российских пропагандистов касательно ситуации на ЗАЭС, являются частью информационной операции.

При этом президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что глобальная безопасность полностью зависит от внимания мирового сообщества к действиям оккупантов на Запорожской АЭС.

В свою очередь доктор физико-математических наук, экс-сотрудник Института ядерных исследований НАН Украины Людвиг Литвинский заявил, что в случае теракта на Запорожской АЭС "апокалипсиса" не произойдет.