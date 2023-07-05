ВСУ нанесли удар по Макеевке и уничтожили склад БК: россияне заявили о десятках раненых (видео)

По данным Страткома ВСУ, в результате точного выстрела был уничтожен военный объект ВС РФ, а оккупационная администрация региона заявила о повреждении гражданской инфраструктуры и жертвах среди мирного населения.

В результате удара Сил обороны Украины по неподконтрольной Макеевке есть десятки раненых среди местных. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава оккупационной администрации части Донецкой области Денис Пушилин.

По его словам, под огнем оказались жилые кварталы и больница на территории в Красногвардейском районе. Здания получили повреждения, а в значительном количестве повылетали стекла. Пострадали школа и детский сад. Во время удара по складу боеприпасов в Макеевке, по словам Пушилина, пострадали 25 человек.

Оккупационные власти Макеевки, со своей стороны, сообщили о 36 раненых в течение прошлой ночи. В результате происшествия погиб один человек, а всего было повреждено 9 учреждений здравоохранения и десятки жилых домов. Также взрывы якобы слышали в Горловке и в Донецке.

Взрыв в Макеевке 4 июля 2023 года

Силы обороны, 4 июля, в 21:40 уничтожили склад боеприпасов российских войск в Макшеевке. Это произошло в результате эффективного огневого воздействия подразделений украинских войск. Каким именно оружием произошло поражение объекта, представители Сил обороны Украины не назвали.

Напомним, 2 июля командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что на Бахмутском направлении российские захватнические подразделения остались без значительного количества боеприпасов благодаря артиллеристам десантного подразделения. Он назвал и конкретную локацию, где был уничтожен объект. Это произошло вблизи населенного пункта Ягодное.

Также в конце июня в ВСУ подтвердили удары по Бердянску. Позиции противника были поражены в окрестностях города, который захватила более года назад Российская Федерация. Военные напомнили, что планы противника с каждым успешным ударом ВСУ разрушаются, ведь от таких ударов страдает логистика ВС РФ, и украинские защитники смогут получить новые успехи.