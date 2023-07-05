В России вскоре не смогут летать даже на "кукурузниках": что произошло

В России через полгода не смогут эксплуатировать самолеты Ан-2 из-за нехватки запчастей, поскольку европейские поставщики отказались сотрудничать с российскими.

Российские авиакомпании, которые используют легкие многоцелевые самолеты Ан-2 ("кукурузники"), испытали дефицит запчастей и оказались на грани остановки полетов из-за этого. Об этом пишет российский РБК.

Как заявил гендиректор Московского авиационно-ремонтного завода (МАРЗ) Павел Ненастьев, из-за отказа европейских поставщиков сотрудничать с РФ, они испытывают проблемы с поставками и удорожанием запасных частей для Ан-2.

Он также заявил о необходимости производства в России около 60 комплектующих для этих самолетов.

"Если не принять меры, у МАРЗ и других ремонтных предприятий может просто прекратиться возможность предоставлять сервисные услуги. Это грозит остановкой парка самолетов Ан-2. Через полгода машины начнут становиться", — заявил Негодьев.

Об аналогичном положении на Шахтинском авиационно-ремонтном заводе (ШАРЗ) рассказал его директор Владимир Соломатов.

Также о проблемах с эксплуатацией Ан-2 заговорили и на Сибирском научно-исследовательском институте авиации, где в РФ разрабатывают самолеты Ан-2.

Напомним, что СМИ разыскали самолеты российской элиты, которые обходят санкции. Они переоформляют и продают борта, после чего продолжают использовать их, как и до войны.

Ранее сообщалось, что война в Украине продолжит разорять экономику РФ, и к 2026 году она потеряет 190 миллиардов долларов.