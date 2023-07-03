Крылья Кремля: СМИ разыскали самолеты элиты РФ, которые обходят санкции (видео)

Подсанкционные российские бизнесмены и до сих пор используют свои частные самолеты и даже сдают их в аренду как чартерные.

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Российские олигархи, имущество которых находится под санкциями, свободно перемещаются по миру на своих частных самолетах. Они обходят ограничения путем переоформления и продаж бортов, после чего продолжают использовать их, как и до войны. Об этом стало известно из расследования "Украинской правды".

Борты, связанные с полномасштабным вторжение

В аэропорту Женевы, Швейцария, уже больше года стоят сразу два самолета непосредственно связанные с полномасштабным российским вторжением.

Одним из бортов, Gulfstream G550, пользовался лидер Беларуси Лукашенко и его сын Виктор. Он куплен в 2015 году за 50 млн долларов. В настоящее время он стоит с закрашенным бортовым номером.

Борт Лукашенко

Его "сосед" с таким же закрашенным номером — самолет Тараса Козака, ближайший соратник Медведчука, который сейчас скрывается в РФ.

20 марта 2023 года со столицы Эстонии в Женеву прилетел частный самолет Embraer Legacy. Этот самолет также использовал Тарас Козак после того, как предыдущий его самолет попал под санкции. Вместе с ним на этом самолете летал и бывший народный депутат Ренат Кульмин, который также сбежал в РФ. Одним из владельцев борта тогда считался белорусский бизнесмен Николай Варабей.

Борт Дмитрия Пумпянского

25 мая 2020 года в московский аэропорт зашел самолет Bombardier Global. Именно этот борт принадлежал российскому олигарху Дмитрию Пумпянскому.

В 2023 году уже перекрашенный самолет стоял в местном аэропорту Ниццы, Франция. Он не арестован, а просто ждет пассажиров. А через несколько дней он спокойно отправился в США.

За день до полномасштабного вторжения борт Пумпянского совершает однодневный полет из Москвы в Милан и обратно, предусмотрительно вернувшись в РФ. А уже 28 февраля самолет перегоняется в Дубай, где олигарх будет прятать его почти три месяца. А уже 17 мая он отправился в Великобританию, где происходят регистрации оффшоров. 26 октября борт отправляется в США, а после начинает передвигаться свободно, как и до санкций, что свидетельствует о том, что он, вероятно, был перерегистрирован.

В декабре самолет поменял свой бортовой номер. В настоящее время известно, что самолет сдается в аренду иностранцам, которые могут даже не знать о настоящем владельце борта.

Борт Дмитрия Пумпянского

Борт Эдуарда Кудайнатова

Также в Ницце был замечен и самолет Эдуарда Кудайнатова, бывшего вице-президента Роснефти. На момент полномасштабного российского вторжения борт находился в Финляндии. Там он простоял 9 месяцев, откуда отправился в Базель, Швейцарии. 9 марта 2023 года борт отправился в Ниццу, после чего также стал свободно передвигаться по миру.

Борт Эдуарда Кудайнатова

Борт Рустема Терегулова

Кроме того, личный Boeing 137 также "переждал турбулентность" в Ницце. Он принадлежит российскому банкиру Рустему Терегулову. На момент начала войны он выставил самолет на продажу. В настоящее время он сдается в аренду, как чартер.

Напомним, эксперт по вопросам энергетики Кен Сильверстайн считает, что решение Владимира Путина вторгнутся в Украину приведет к мощному экономическому кризису в РФ.

Также отметим, что война в Украине продолжать разорять российскую экономику, и к 2026 году она потеряет 190 миллиардов долларов.