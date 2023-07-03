Крила Кремля: ЗМІ розшукали літаки еліти РФ, які обходять санкції (відео)

Підсанкційні російські бізнесмени й досі використовують свої приватні літаки і навіть здають їх в оренду як чартерні.

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Російські олігархи, майно яких перебуває під санкціями, вільно переміщаються світом на своїх приватних літаках. Вони обходять обмеження шляхом переоформлення та продажу бортів, після чого продовжують використовувати їх, як і до війни. Про це стало відомо з розслідування "Української правди".

Борти, пов'язані з повномасштабним вторгненням

В аеропорту Женеви, Швейцарія, вже понад рік стоять одразу два літаки, безпосередньо пов'язані з повномасштабним російським вторгненням.

Одним із бортів, Gulfstream G550, користувався лідер Білорусі Лукашенко і його син Віктор. Він куплений у 2015 році за 50 млн доларів. Нині він стоїть із зафарбованим бортовим номером.

Борт Лукашенка

Його "сусід" із таким самим зафарбованим номером — літак Тараса Козака, найближчого соратника Медведчука, який наразі переховується в РФ.

20 березня 2023 року зі столиці Естонії до Женеви прилетів приватний літак Embraer Legacy. Цей літак також використовував Тарас Козак після того, як попередній його літак потрапив під санкції. Разом із ним на цьому літаку літав і колишній народний депутат Ренат Кульмін, який також втік до РФ. Одним із власників борту тоді вважався білоруський бізнесмен Микола Варабей.

Борт Дмитра Пумпянського

25 травня 2020 року в московський аеропорт зайшов літак Bombardier Global. Саме цей борт належав російському олігарху Дмитру Пумпянському.

У 2023 році вже перефарбований літак стояв у місцевому аеропорту Ніцци, Франція. Він не заарештований, а просто чекає на пасажирів. А через кілька днів він спокійно вирушив до США.

За день до повномасштабного вторгнення борт Пумпянського здійснює одноденний політ із Москви до Мілана і назад, завбачливо повернувшись до РФ. А вже 28 лютого літак переганяється в Дубай, де олігарх ховатиме його майже три місяці. А вже 17 травня він вирушив до Великої Британії, де відбуваються реєстрації офшорів. 26 жовтня борт вирушає до США, а опісля починає пересуватися вільно, як і до санкцій, що свідчить про те, що він, імовірно, був перереєстрований.

У грудні літак змінив свій бортовий номер. Наразі відомо, що літак здається в оренду іноземцям, які можуть навіть не знати про справжнього власника борту.

Борт Дмитра Пумпянського

Борт Едуарда Кудайнатова

Також у Ніцці був помічений і літак Едуарда Кудайнатова, колишнього віцепрезидента Роснефти. На момент повномасштабного російського вторгнення борт перебував у Фінляндії. Там він простояв 9 місяців, звідки вирушив у Базель, Швейцарія. 9 березня 2023 року борт вирушив до Ніцци, після чого також став вільно пересуватися світом.

Борт Едуарда Кудайнатова

Борт Рустема Терегулова

Крім того, особистий Boeing 137 також "перечекав турбулентність" у Ніцці. Він належить російському банкіру Рустему Терегулову. На момент початку війни він виставив літак на продаж. Наразі він здається в оренду, як чартер.

Нагадаємо, експерт з питань енергетики Кен Сільверстайн вважає, що рішення Володимира Путіна вторгнутися в Україну призведе до потужної економічної кризи в РФ.

Також зазначимо, що війна в Україні продовжуватиме розоряти російську економіку, і до 2026 року вона втратить 190 мільярдів доларів.