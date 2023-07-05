"Роса смерти": ВС РФ применили в Украине химическое оружие на основе вещества Льюизит (видео)

Боевое отравляющее вещество способно проникать через материалы защитных костюмов и противогаза. При вдыхании большой концентрации Льюизита наступает смерть от отека легких или позже от некротической пневмонии.

Спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский 4 июля сообщил, что на Бахмутском направлении российские захватчики применили против украинских бойцов химическое оружие на основе элемента Льюизит, который в среде военных называют "Роса смерти". Фокус выяснил, насколько опасно данное вещество и как оно действует на человеческий организм.

Люизит – боевое отравляющее вещество, получаемое из ацетилена и треххлористого мышьяка. Впервые его синтезировал американский химик Винфорд Ли Льюис в первой половине ХХ века, который в результате экспериментов получил, по сути, один из самых сильных отравляющих газов своего времени.

Вещество Люизит представляет собой жидкость темно-коричневого цвета с запахом герани. При его создании обнаружилось, что жидкость имеет свойство быстро испаряться и так же легко конденсироваться, поэтому Люизит прозвали еще и "росой смерти". Дело в том, что в результате вдыхания высокой концентрации или проникновения отравляющего вещества через кожу человек неизбежно погибает. При этом вещество способно проникать через материалы защитных костюмов и противогаза.

Токсичность

Токсичность Льюизита такова, что он поражает сердечно-сосудистую, периферическую и центральную нервные системы, органы дыхания, желудочно-кишечный тракт. Боевое отравляющее вещество (БОВ) почти не имеет периода скрытого действия — признаки поражения проявляются уже через 3-5 минут после попадания его на кожу или в организм.

При вдыхании паров или аэрозоля Люизита в первую очередь поражаются верхние дыхательные пути, что проявляется после короткого периода скрытого действия в виде кашля, чихания, выделений из носа.

Тяжелые отравления сопровождаются тошнотой, головными болями, потерей голоса, рвотой, общим недомоганием. Пребывание в течение 15 минут в атмосфере, содержащей люизит в концентрации 0,01 мг на литр воздуха, приводит к покраснению слизистых глаз и отеку век. При более высоких концентрациях ощущается жжение в глазах, слезоточение, спазмы век.

Тяжелое поражение органов дыхания Люизитом вызывает отек легких, если же человек не погиб в ближайшие сутки, то впоследствии возникает некротическая пневмония.

Попадание Льюизита на кожу образуются покраснения, отеки, при более высоких концентрациях на коже появляются пузыри. Смертельная доза для человеческого организма составляет 20 мг на 1 кг веса.

Попадание в желудочно-кишечный тракт вызывает обильное слюнотечение и рвота, сопровождающаяся острыми болями, падением кровяного давления, поражением внутренних органов. Смертельная доза люизита при попадании его внутрь организма составляет 5-10 мг на 1 кг веса.

Наличие Льюизита в ВС РФ

Российские военны еще в 2017 году отчитались в том, что последние запасы БОВ Люизита якобы были уничтожены.

"На последнем российском объекте по хранению и уничтожению химического оружия "Кизнер" сегодня завершено уничтожение химических боеприпасов, снаряженных отравляющим веществом Люизит", — заявил тогда генерал-полковник Валерий Капашин.

Однако по мнению профессора института химии Саратовского государственного университета Владимира Севостьянова, уничтожить Льюизит гораздо сложнее, чем произвести, поскольку его уничтожение чревато взрыво- и пожароопасностью. В силу этого, отметил эксперт, вещество могут уничтожать в лабораториях и ничтожными порциями.

Напомним, спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень 25 июня заявил, что ВС РФ на Авдеевском и Марьинском направлении применили против украинских военных химические боеприпасы удушающего действия.