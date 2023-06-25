ВС РФ в Донецкой области применили химическое оружие, — командование

Оккупанты нарушили Конвенцию о химическом оружии и Женевский протокол, которые запрещают применение химических средств для ведения войны.

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Российские оккупанты применили химические боеприпасы против украинских военных химические боеприпасы. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона.

Во время попыток штурмовать на Авдеевском и Марьинском направлении оккупанты на одном из направлений применили химический боеприпас удушающего действия.

"Кроме того, применяя танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию, враг совершил более 440 обстрелов наших позиций. Зафиксирован факт сброса на одну из позиций запрещенного химического боеприпаса — аэрозольного, удушающего действия", — заявил Шершень.

Также он добавил, что ветер дул в сторону вражеских сил.

Применение химических средств для ведения войны запрещено Конвенцией о химическом оружии (статья 1, пункт 5) и Женевским протоколом 1925 года.

Ранее оккупанты уже применяли химические гранаты. Поэтому вероятно, речь идет о гранате К-51 нелетального действия. Ее разработали в 1970-х годах для спецслужб. Герметичный корпус боеприпаса состоит из твердого пластика с металлическим дном. Внутри он имеет порошкообразное вещество нелетального действия, которое вызывает сильное раздражение слезных оболочек. Человек, попавший в такое аэрозольное облако теряет боеспособность, потому что руки рефлекторно тянутся протереть глаза. Носовые пазухи заполняет слизь, а также могут быть осложнения с дыханием, начинается кашель и одышка.

Напомним, 3 апреля неонацист Алексей Мильчаков показал применение химической гранаты против ВСУ.

27 марта в ВСУ заявили, что оккупанты применили химическое оружие на юге Украины. Тогда также использовалась граната К-51.