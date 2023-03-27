Вызывает рвоту и слезы: россияне применяют химическое оружие на юге, — ВСУ (видео)

По словам спикера объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексея Дмитрашковского, войска РФ используют гранаты с хлорпикрином. Это оружие не является конвенциональным.

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Российские войска начали сбрасывать на позиции ВСУ гранаты с химической взрывчаткой. Для этого оккупанты используют дроны. Об этом заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона.

По его словам, оккупанты сбрасывают гранаты с хлорпикрином, а это не конвенциональное оружие.

"Враг применяет химические боеприпасы – сбрасывает с беспилотных летательных аппаратов взрывчатку с хлорпикрином", – сказал он.

Также Дмитрашковский отметил, что 23 марта войска РФ провели пробный сброс взрывчатки. Так, зафиксировали всего один случай. На следующий день они сбросили уже две таких гранаты, а 26 марта – сразу шесть гранат с химическим оружием.

Кроме того, по словам спикера, еще месяц назад силы обороны смогли в Запорожской области сбить один дрон с гранатой К-51 с хлорпикрином, но тогда взрывчатка не разорвалась.

"Если попадает в окоп или блиндаж, нужно иметь противогаз или отойти от того места, потому что вызывает рвоту и слезы", — отметил Дмитрашковский.

Также во время разговора с журналистами спикер сказал, что на направлении Авдеевка-Марьинка 200 бригада и 72 бригада ВС РФ понесли очень большие потери. Теперь командование оккупантов раздумывает над тем, чтобы вывести эти бригады для восстановления. Однако враг перекидывает туда новые силы, поскольку россияне несут там большие потери.

"Боевиков "ДНР" там быть не может. Они используются для копания окопов, для обслуживания солдат Российской Федерации и не более", — сказал Дмитрашковский.

Дмитрашковский о применении химичесокго оружия россиянами

Что такое хлорпикрин

Напомним, что ранее Фокус уже собирал информацию о хлорпикрине. Вещество массово использовали во время Первой мировой войны и в Афганистане, но потом запретили. Ему нашлось другое применение. При контакте хлорпикрин вызывает сильное воспаление глаз, носа, горла, дыхательных путей. Эффективно работает в качестве слезоточивого газа, быстро лишает человека боеспособности, но в большой концентрации (2 мг/л при экспозиции 10 мин) может привести к смерти. Кроме того, химикат отравляет воду и пищу солдат.

На данный момент хлорпикрин запрещено использовать в военных целях согласно Конвенции о запрете химического оружия наравне с фосгеном, хлорцианом и синильной кислотой. Применять вещество в боевых действиях перестали также из-за невысокой токсичности по сравнению с другими отравляющими аналогами и сильного раздражающего действия.

Глава Минобороны Алексей Резников заявил, что западная техника уже поступила на вооружение ВСУ. Он отметил, что после мощного отпора в Украине при поддержке западного вооружения россияне сменили парадигму со второй армии мира на "надо переходить в оборону".