Викликає блювання та сльози: росіяни застосовують хімічну зброю на півдні, — ЗСУ (відео)

За словами спікера об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексія Дмитрашківського, війська РФ використовують гранати із хлорпікрином. Ця зброя не є конвенційною.

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Російські війська почали скидати на позиції ЗСУ гранати з хімічною вибухівкою. Для цього окупанти використовують дрони. Про це заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону.

За його словами, окупанти скидають гранати із хлорпікрином, а це не конвенційна зброя.

"Ворог застосовує хімічні боєприпаси — скидає з безпілотних літальних апаратів вибухівку з хлорпікрином", — сказав він.

Також Дмитрашківський зазначив, що 23 березня війська РФ провели пробне скидання вибухівки. Так, зафіксували лише один випадок. Наступного дня вони скинули вже дві такі гранати, а 26 березня – одразу шість гранат із хімічною зброєю.

Крім того, за словами спікера, ще місяць тому сили оборони змогли в Запорізькій області збити один дрон із гранатою К-51 із хлорпікрином, але тоді вибухівка не розірвалася.

"Якщо потрапляє в окоп чи бліндаж, потрібно мати протигаз або відійти від того місця, бо викликає блювоту та сльози", — зазначив Дмитрашківський.

Також під час розмови з журналістами спікер сказав, що на напрямі Авдіївка-Мар'їнка 200 бригада та 72 бригади ЗС РФ зазнали дуже великих втрат. Тепер командування окупантів роздумує над тим, щоби вивести ці бригади для відновлення. Проте ворог перекидає туди нові сили, оскільки росіяни зазнають великих втрат.

"Бойовиків "ДНР" там бути не може. Вони використовуються для копання окопів, для обслуговування солдатів Російської Федерації й не більше", — сказав Дмитрашківський.

Дмитрашківський про застосування хімічної зброї росіянами

Що таке хлорпікрин

Нагадаємо, що раніше Фокус вже збирав інформацію про хлорпікрин. Речовину масово використовували під час Першої світової війни та в Афганістані, але потім заборонили. Йому знайшлося інше застосування. При контакті хлорпікрин викликає сильне запалення очей, носа, горла, дихальних шляхів. Ефективно працює як сльозогінний газ, швидко позбавляє людину боєздатності, але у великій концентрації (2 мг/л при експозиції 10 хв) може призвести до смерті. Крім того, хімікат отруює воду та їжу солдатів.

На цей час хлорпікрин заборонено використовувати у військових цілях згідно з Конвенцією про заборону хімічної зброї нарівні з фосгеном, хлорціаном та синильною кислотою. Застосовувати речовину в бойових діях перестали також через невисоку токсичність порівняно з іншими отруйними аналогами та сильної дратівливої дії.

Глава Міноборони Олексій Резніков заявив, що західна техніка вже надійшла на озброєння ЗСУ. Він зазначив, що після потужної відсічі в Україні за підтримки західного озброєння росіяни змінили парадигму з другої армії світу на "треба переходити в оборону".