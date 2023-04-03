Российский неонацист показал химическое оружие, которое применяют против ВСУ (фото)

Российский военный выложил фото дрона рядом с химической гранатой К-51 и упомянул о запрещенном хлорпикрине, высокая концентрация которого приводит к летальному исходу.

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В паблике так называемой диверсионно-штурмовой группы "Русич" появились призывы к использованию химического оружия против ВСУ. Этой группой руководит россиянин Алексей Мильчаков, среди прочего, известный нацистскими взглядами, жестоким обращением с животными и участием в боестолкновениях на Донбассе и в Сирии. Пост Мильчакова также дополнен фото дрона, рядом с которой находится химическая граната К-51.

Химическая граната

В пропагандистском посте упоминается о запрещенном хлорпикрине, боевом отравляющем газе, широко применявшемся в Первой мировой и Афганской войнах. Этот газ вызывает воспаление слизистой оболочки и дыхательных путей. Он быстро лишает человека боеспособности, а при высокой концентрации приводит к смерти. Это вещество может отравлять воду и пищу.

Что известно об Алексее Мильчакове?

Российский неонацист Алексей Мильчаков, по информации Офиса генпрокурора Украины, имеет отношение к убийству по меньшей мере 40 украинских военнослужащих на Донбассе.

Алексей Мильчаков

Возглавляемое им подразделение ДШРГ "Русич" опубликовало инструкцию, в которой россиян призывают не информировать командование о пленных украинских солдатах и проводить жестокие пытки: рубить пальцы, отрезать уши, загонять иголки под ногти и пр. После таких допросов пленных рекомендуется расстреливать.

Алексей Мильчаков также воевал в Сирии в составе ЧВК "Вагнера". Прежде он получил скандальную известность, когда разместил в сети публикацию, в которой показал, как отрезает голову щенку и съедает ее. Мильчаков неоднократно позировал с нацистской символикой и призывал к убийству бомжей и собак.

Алексей Мильчаков с головой собаки

Напомним, что, по данным СМИ, пропагандиста Татарского ликвидировали профессионалы. Статуэтка, в которой могла быть взрывчатка, находилась не далее двух метров от него.