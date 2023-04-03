Російський неонацист показав хімічну зброю, яку застосовують проти ЗСУ (фото)

Російський військовий виклав фото дрона поруч із хімічною гранатою К-5 і написав про заборонений хлорпікрин, висока концентрація якого призводить до смерті.

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У пабліку так званої диверсійно-штурмової групи "Русич" з'явилися заклики до використання хімічної зброї проти ЗСУ. Цією групою керує росіянин Олексій Мільчаков, серед іншого, відомий нацистськими поглядами, жорстоким поводженням з тваринами та участю у бойових сутичках на Донбасі та в Сирії. Пост Мільчакова також доповнено фото дрону, поряд із яким знаходиться хімічна граната К-51.

Хімічна граната

У пропагандистському посту згадується про заборонений хлорпікрин, бойовий отруйний газ, що широко застосовувався у Першій світовій та Афганській війнах. Цей газ викликає запалення слизової оболонки та дихальних шляхів. Він швидко позбавляє людину боєздатності, а за високої концентрації призводить до смерті. Ця речовина може отруювати воду та їжу.

Що відомо про Олексія Мільчакова?

Російський неонацист Олексій Мільчаков, за інформацією Офісу генпрокурора України, має відношення до вбивства щонайменше 40 українських військовослужбовців на Донеччині.

Олексій Мільчаков

Очолюваний ним підрозділ ДШРГ "Русич" опублікував інструкцію, в якій росіян закликають не інформувати командування про полонених українських солдатів та проводити жорстокі тортури: рубати пальці, відрізати вуха, заганяти голки під нігті та ін. Після таких допитів полонених рекомендується розстрілювати.

Олексій Мільчаков також воював у Сирії у складі ПВК "Вагнер". Ранiше він отримав скандальну популярність, коли розмістив у мережі публікацію, в якій показав, як відрізає голову щеняті та з'їдає її. Мільчаков неодноразово позував із нацистською символікою та закликав до вбивства бомжів та собак.

Олексій Мільчаков із головою собаки

Нагадаємо, що за даними ЗМІ, пропагандиста Татарського ліквідували професіонали. Статуетка, в якій могла бути вибухівка, була не далі двох метрів від нього.