ЗС РФ на Донеччині застосували хімічну зброю, – командування

Окупанти порушили Конвенцію про хімічну зброю та Женевський протокол, які забороняють застосування хімічних засобів для ведення війни.

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Російські окупанти застосували хімічні боєприпаси проти українських військових. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону.

Під час спроб штурмувати на Авдіївському та Марʼїнському напрямку окупанти на одному з напрямків застосували хімічний боєприпас задушливої дії.

"Крім того, застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію, ворог здійснив понад 440 обстрілів наших позицій. Зафіксовано факт скидання на одну з позицій забороненого хімічного боєприпасу – аерозольного, задушливої дії", — заявив Шершень.

Також він додав, що вітер дув в бік ворожих сил.

Застосування хімічних засобів для ведення війни заборонене Конвенцією про хімічну зброю (стаття 1, пункт 5) і Женевським протоколом 1925 року.

Раніше окупанти вже застосовували хімічні гранати. Тому ймовірно, йдеться про гранату К-51 нелетальної дії. Її розробили у 1970-х роках для спецслужб. Герметичний корпус боєприпасу складається з твердого пластику з металевим дном. Всередині він має порошкоподібну речовину нелетальної дії, яка викликає сильні подразнення сльозових оболонок. Людина, яка потрапила у таку аерозольну хмару втрачає боєздатність, бо руки рефлекторно тягнуться протерти очі. Носові пазухи заповнює слиз, а також можуть бути ускладнення з диханням, починається кашель та задишка.

Нагадаємо, 3 квітня неонацист Олексій Мільчаков показав застосування хімічної гранати проти ЗСУ.

27 березня у ЗСУ заявили, що окупанти застосували хімічну зброю на півдні України. Тоді також використовувалась граната К-51.