Отдать Украине должное. Почему ВСУ не нужны американские контрактные инструкторы

Сегодня Украина показывает великолепные результаты в тяжелой борьбе за свое выживание, намного превосходя ожидания многих аналитиков. Чтобы достичь этого, ВСУ провели значительные реформы и добились огромных успехов в модернизации. Несмотря на все недостатки, существующая модель обучения с НАТО должна продолжаться, поскольку она продемонстрировала свою эффективность, даже если украинские вооруженные силы не будут полностью похожи на армию западного образца.

Как начинающего "зеленого берета" на курсах спецназа армии США меня учили готовить программы обучения для партнерских сил на местах. Я научился оценивать, какие аспекты организации и тактики нашего партнера работают, и сохранять их, даже если они отличаются от наших собственных. Впервые я столкнулся с этим подходом, будучи молодым лейтенантом пехоты в Украине, а затем ясно увидел на примере Афганистана, где получил свой зеленый берет через год.

Фокус перевел новый текст Руди Вайша, посвященный подготовке украинской армии.

Поэтому я был озадачен тем, что Эрик Крамер и Пол Шнайдер — оба "зеленые береты", как и я, служившие в Афганистане, — выступают за подход к подготовке украинских войск, при котором этот урок забывается. В статье "Что нужно делать украинским вооруженным силам, чтобы победить" Крамер и Шнайдер рекомендуют западным контрактным инструкторам проводить 30-дневные тренировки для украинских войск. Крамер и Шнайдер называют отсутствие децентрализованного командования и общевойскового маневра, неэффективную подготовку, неорганизованную логистику и техническое обслуживание, а также нецелесообразное использование сил специальных операций основными факторами, которые "могут помешать успеху текущего наступления" и, более того, всей военной операции. В совокупности это выглядит так, как будто украинские военные ничего не делают правильно. Вывод Крамера и Шнайдера: западным контрактным инструкторам необходимо проводить 30-дневные занятия с украинскими батальонами легкой пехоты. Эта стратегия, по их смелому утверждению, склонит чашу весов в пользу Украины и обеспечит победу, поскольку "история показывает, как хорошо обученные и правильно руководимые военные могут победить плохо обученную армию".

Этот подход не только игнорирует уроки квалификационного курса спецназа, но и не учитывает огромные достижения украинских военных. Крамер и Шнайдер не приводят никаких доводов в пользу того, почему западные подрядчики могут руководить военной модернизацией Украины лучше, чем НАТО, и их план не исправляет выявленные ими проблемы. Возможно также, что, будучи владельцами компании с ограниченной ответственностью, предоставляющей западные военные тренинги, они слишком оптимистично оценивают потенциальную результативность своих услуг.

Вместо этого американские военные и партнеры по НАТО должны продолжать обучение украинских войск, как они и делают с 2015 года. Их помощь варьировалась от формирования сержантского корпуса до обучения командованию миссией, тактике, оказанию первой помощи, противодействию самодельным взрывным устройствам и многим другим вещам. Эта подготовка принесла свои плоды в феврале 2022 года и продолжает приносить их сегодня.

Американские военные и партнеры по НАТО должны продолжать обучение украинских войск, как они и делают с 2015 года Фото: Getty Images

Отдать Украине должное

Украинские вооруженные силы значительно улучшились с 2015 года. Как отметил прошлой весной Лиам Коллинз, начиная с 2016 года Украина провела масштабные реформы в области "командования и управления, планирования, операций, медицины и логистики, а также профессионального развития вооруженных сил". Говоря конкретно о командовании и управлении, Коллинз отметил, что "украинское военное мышление, которое теперь позволяет младшим командирам принимать решения на поле боя", внесло огромный вклад в отражение российского наступления в начале войны. Оценка Коллинза основана на глубоком опыте консультирования украинских войск. На самом деле, в отличие от многих, Коллинз предсказывал, что украинцы не потерпят крах сразу после вторжения.

Американские военные и инструкторы НАТО внесли свой вклад в эти изменения. Будучи лейтенантом 173-го воздушно-десантного полка, я участвовал в первой итерации операции "Бесстрашный страж" в 2015 году, где мы обучали две роты и батальонный состав Украинской национальной гвардии на Яворовском полигоне. Обучение включало в себя боевые стрельбы отделения и взвода, медицинскую подготовку, противодействие беспилотным воздушным системам и процедуры командования войсками. С тех пор пропускная способность увеличилась до пяти батальонов в год, а объем подготовки расширился. Тем временем 10-я группа спецназа и другие подразделения помогли украинским военным создать собственные силы специальных операций, владеющие различными навыками — от тактики мелких подразделений до ведения нетрадиционных боевых действий. Кроме того, британские военные обучили почти 20 тысяч украинских солдат всему, начиная от логистики и заканчивая применением артиллерийского вооружения.

Здесь стоит сделать небольшую паузу и вспомнить, что Украина начала серьезно модернизировать и совершенствовать свои вооруженные силы всего девять лет назад. Сегодняшние украинские военные неузнаваемы по сравнению с украинскими военными образца 2014 года. Некоторые другие постсоветские страны работают над вестернизацией в два раза дольше, и им еще предстоит пройти этот путь. В этом контексте прогресс Украины поразителен, и ожидать, что украинские вооруженные силы станут неотличимыми от западных армий, глупо.

Важно отметить, что эффективность подготовки США и НАТО была убедительно продемонстрирована успехами Украины на поле боя. В первых же боях украинские войска спасли Киев от оккупации. Затем, прошлой осенью, украинцы отбросили русских назад, отвоевав более 6 тысяч квадратных километров в ходе двухнедельного наступления. В настоящее время украинские войска добиваются стабильных, хотя и медленных успехов в ходе своего нового наступления. Описывая недавнее наступление украинских войск, один российский военнопленный сказал, что украинцы "открыли по нам огонь из танков, минометов, артиллерии", а вскоре за ними последовала пехота, которую навели на цель с помощью MaxxPro. Это похоже на общевойсковой маневр и хорошо отработанное эшелонирование огня. Все это резко контрастирует с тем, как разворачивались события в 2014 году в Крыму и на Донбассе.

Хотя об этом мало пишут, украинское военное приложение ГИС "Арта", прозванное "артиллерийским убером", успешно именно благодаря культуре, которая приветствует командование миссиями и инновации. ГИС "Арта" соединяет идентификаторы целей (беспилотники, разведывательные элементы и войска на передовой) с уничтожителями целей (вооруженные беспилотники, артиллерийские и минометные группы) для быстрого уничтожения российских войск. Как только цель идентифицирована и передана всем составляющим в пределах досягаемости, любой офицер огневой поддержки может немедленно принять решение открыть огонь на поражение. ГИС "Арта" позволяет украинским войскам наводить снаряды на цель в течение 60 секунд после идентификации.

Приведем еще один пример: украинские солдаты быстро освоили ракетную систему Patriot. Украинцы были полностью обучены работе с этой системой в течение нескольких недель. Другие украинские подразделения также прошли подготовку по системам Patriot в Европе вместе с немецкими и голландскими военными инструкторами. Немного позже украинцы, как сообщается, сбили "гиперзвуковую" ракету "Кинжал" с помощью батареи Patriot.

Важно отметить, что эффективность подготовки США и НАТО была убедительно продемонстрирована успехами Украины на поле боя Фото: Открытые источники

Несоответствие проблемы и решения

Даже если бы украинские войска не демонстрировали таких успехов, западные подрядчики все равно не решили бы их проблемы. Крамер и Шнайдер утверждают, что суть проблемы заключается в культуре. Старшие украинские офицеры, по их словам, воспитаны в духе советской эпохи, которая исключает командование миссиями, что, в свою очередь, не позволяет использовать общевойсковой маневр в качестве тактического подхода. Если дело обстоит именно так, то 30-дневные тренировочные ротации, ориентированные на легкие пехотные батальоны, ничего не исправят.

Во-первых, целью их программы являются командиры младшего и среднего звена в легких пехотных батальонах (хотя в других местах они предполагают, что через их программу могут проходить целые бригады). Однако, по собственным наблюдениям авторов, именно эта когорта уже принимает на себя командование миссиями. Как обучение их командованию миссиями может что-то изменить, если старшие командиры все еще слишком боятся риска и не хотят пробовать что-то новое? Во-вторых, создание сильного сержантского корпуса — критического компонента командования миссией и маневренной войны — требует времени и больших инвестиций. Украинские подразделения уже проходят подготовку на уровне батальона и ниже, включая общевойсковую и силовую подготовку. Но, перефразируя истину армейского спецназа, невозможно создать надежный сержантский корпус уже после наступления кризиса.

Во-вторых, специальные проблемы логистики и технического обслуживания нельзя решить за 30 дней. Крамер и Шнайдер пишут, что "техническое обслуживание основано на каннибализации вооружения, торговле между подразделениями и восстановлении на поле боя". Это, в свою очередь, определяет, "как бронетехника, механизированные транспортные средства и артиллерия используются в бою", избегая маневров объединенными вооружениями. Но эта оценка не учитывает контекст и характер борьбы, которую ведут украинцы. Возможно, их подход к обслуживанию обусловлен стремлением равномерно распределить скудные ресурсы. Или, возможно, эта тактика является рациональным расчетом для защиты своих дорогостоящих активов, когда нет гарантии замены или ремонта деталей, особенно с учетом шаткой поддержки Запада. Может быть, вместо этого такой подход является результатом ветхости оборудования, которое западные страны отправляют в Украину. Более того, эти проблемы логистики масштабнее уровня батальона или бригады, и поэтому улучшение подготовки на этих уровнях не приведет к исчезновению этих проблем.

После вывода войск из Афганистана некоторые американские военные, похоже, пришли к выводу, что уроки этого конфликта не имеют смысла в мире соперничества великих держав. Однако в недавнем докладе Специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана есть уроки, которые можно перенести на Украину. Рассмотрим второй урок из этого доклада, который касается сроков. По словам генерального инспектора, "правительство США постоянно недооценивало количество времени, необходимое для восстановления Афганистана, и создавало нереалистичные сроки и ожидания". Крамер и Шнайдер рискуют совершить ту же ошибку, когда утверждают, что культурные и организационные проблемы можно решить с помощью серии месячных мероприятий по подготовке инструкторов.

Наконец, важно открыто рассмотреть конфликт интересов Крамера и Шнайдера. Они пишут, что обучение, в котором нуждается Украина, "могут провести западные военные инструкторы, работающими с украинскими военными ветеранами". Авторы являются соучредителями Ukraine Defense Support Group — компании с ограниченной ответственностью, которая обеспечивает военную подготовку и нанимает "западных и украинских бизнесменов, [и] западных военных ветеранов". Такой опыт может заставить их переоценить способность военных подрядчиков обеспечить Украине победу над Россией.

Даже если бы украинские войска не демонстрировали таких успехов, западные подрядчики все равно не решили бы их проблемы Фото: Getty Images

Другой подход

Если помощь НАТО не работает, то существует другой проверенный метод подготовки войск в разгар войны, не требующий привлечения контрактных инструкторов. В начале кампании в Северной Африке британская армия терпела череду страшных поражений от нацистов с 1941 по 1942 год. В своей работе "Опасные перемены" Кендрик Куо объясняет эти неудачи ошибочной верой британской армии в то, что одни только бронетанковые части способны нанести решающее поражение врагу. К счастью, британцы учились на своих ошибках. После битвы при Алам-эль-Хальфе в конце лета 1942 года "британские войска реорганизовывались и тренировались почти два месяца". Руководство британской армии выявило ошибки в своей тактике и переучилось на "правильные принципы" Первой мировой войны. Куо пишет, что генерал Монтгомери "реорганизовал и переучил пехоту, бронетехнику и артиллерию для проведения скоординированных целенаправленных сражений, подходящих для Западного фронта". В следующем сражении, во второй битве при Эль-Аламейне, британская армия разгромила Африканский корпус Роммеля. Семь месяцев спустя, в мае 1943 года, силы Оси в Африке были разгромлены. Спустя год после начала войны в Украине украинцы имеют наилучшие возможности для выявления своих тактических недостатков и соответствующей адаптации, как это сделали британцы во Второй мировой войне.

В начале первой ротации операции "Бесстрашный страж" в 2015 году некоторые из моих украинских партнеров скептически относились к нашим предложениям и рассматривали учения скорее как дружеский обмен опытом. В конце этих двух месяцев они полностью изменили свое мнение. К 2019 году мои коллеги из 10-й группы специального назначения, возвращаясь из Украины, рассказывали мне, с каким нетерпением украинцы ждут тренировок с американскими военными.

Сегодня Украина показывает великолепные результаты в тяжелой борьбе за свое выживание, намного превосходя ожидания многих аналитиков. Чтобы достичь этого, украинские вооруженные силы провели значительные реформы и добились огромных успехов в модернизации. Несмотря на все свои недостатки, существующая модель обучения с НАТО должна продолжаться, поскольку она продемонстрировала свою эффективность, даже если украинские вооруженные силы не будут полностью похожи на армию западного образца.

Об авторе

Руди Вайш — офицер армейского спецназа и стипендиат генерала Уэйна А. Даунинга, в настоящее время получает степень магистра в Школе Флетчера. Мнения, выраженные здесь, принадлежат только автору и не отражают точку зрения армии США или Министерства обороны.