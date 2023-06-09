Отказаться от десятков лет советского менталитета. Что ВСУ должны сделать для победы

Украинская армия имеет целый ряд проблем, начиная от обучения и до логистики. Выделять больше средств на армию не поможет. По мнению инструкторов Эрика Крамера и Пола Шнайдера, Украине нужен системный подход и изминения, которые позволят выиграть в войне.

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Наши инструкторы готовили подразделение украинской Национальной гвардии вблизи молдавской границы. Когда мы прибыли на полигон, украинское подразделение уже находилось на полигоне, бросая ручные гранаты в открытом поле менее чем в 200 метрах от нас, а затем просто падая на землю без какого-либо укрытия и наблюдая, как они взрываются. Затем эти солдаты приступили к пулеметной подготовке, стреляя с позиций с левого уступа полигона через весь полигон (без упора). Наши инструкторы проводили круговую тренировку примерно в 150 метрах за полигоном, и снаряды свистели над нашими головами. Когда мы подошли к ответственному лицу, он сказал, чтобы мы не волновались; он был украинским морским пехотинцем, пережившим Мариуполь, а полигон соответствует стандартам НАТО. Храбрость и мастерство украинских военных не подвергаются сомнению, но этот пример весьма показателен для проблемы, с которыми сталкивается подготовка украинских Вооруженных сил, — отсутствия укоренившегося понимания того, как проводить единообразную, последовательную подготовку.

Фокус перевел статью опытных военных и инструкторов Эрика Крамера и Пола Шнайдера о том, что сделать Вооруженным силам Украины для победы.

После девяти месяцев обучения всех подразделений Вооруженных сил Украины, включая сухопутные войска, пограничную службу, национальную гвардию, морскую пехоту, силы специальных операций и силы территориальной обороны, мы заметили ряд общих тенденций: отсутствие командования миссиями, эффективной подготовки и общевойсковых операций; нестандартное материально-техническое обеспечение и обслуживание; а также неправильное использование сил специальных операций. Эти тенденции уже повлияли на сопротивление Украины и могут помешать успеху продолжающегося наступления.

В Украине есть проблемы в армии, которые нужно решить для того, чтобы добиться победы

Как Украина может изменить формулу в свою пользу? Ответ заключается в унифицированной общевойсковой подготовке с упором на командование миссией на уровне бригады, чего украинские Вооруженные силы могут достичь с помощью зацикленной тридцатидневной программы "подготовь инструктора". Эту подготовку могут осуществлять западные военные инструкторы, работающие по контракту с украинскими военными ветеранами в Украине. Такая подготовка позволит им проводить общевойсковые операции и использовать преимущества, которые дает приток передовой западной военной техники, и, надеюсь, позволит Украине преодолеть преимущества России в живой силе.

Отсутствие децентрализации командования

По нашему опыту, во многих подразделениях и штабах украинских Вооруженных сил не поощряется личная инициатива, не укрепляется взаимное доверие и не обеспечивается принцип децентрализованного командования (Mission command). Как недавно рассказали Майкл Кофман и Роб Ли в подкасте Russia Contingency, в украинских Вооруженных силах сохраняется старый советский менталитет, в соответствии с которым большинство решений принимается на более высоких уровнях. Насчет военных руководителей на уровне бригады и ниже у нас сложилось впечатление, что младшие офицеры боятся совершать ошибки. Во время наших учебных занятий с полевыми офицерами нас часто спрашивают, какое наказание предусмотрено за провал во время выполнения заданий или принятие неправильных решений. Нас также неоднократно спрашивают на каждом этапе планирования или операции: "Кто имеет право принимать это решение?". Они удивляются, что американские батальонные боевые капитаны (штабные офицеры, контролирующие текущие операции батальона) имеют право принимать решения или отдавать приказы от имени командира батальона.

Процесс планирования украинских военных требует отдельных приказов для каждой фазы операции Фото: АрміяInform

Во время учений мы неоднократно наблюдали, что процесс планирования украинских военных требует отдельных приказов для каждой фазы операции. Например, батальон, находящийся в обороне, не может провести контратаку, даже если его атакуют. У него нет потенциальных резервных задач, таких как "быть готовыми к контратаке", которые планируются заранее, чтобы использовать неожиданные возможности. Он должен ждать приказа. Конечно, процесс планирования украинских военных основан на местной доктрине, а в реальном бою он зависит от командира. Однако, по нашим наблюдениям, в офицерском корпусе украинских Вооруженных сил происходят серьезные изменения. Молодые офицеры понимают, что они должны избавиться от старого менталитета, но продолжают сталкиваться с сопротивлением старых офицеров, приверженных советской доктрине и централизованному планированию. Майкл Кофман и Роб Ли сделали аналогичные наблюдения после своей последней исследовательской поездки в страну.

Обучая все составляющие украинских Вооруженных сил, мы постоянно сталкиваемся с нехваткой опытного сержантского состава. Часто можно видеть, как полевые офицеры во время тренировок подсчитывают личный состав и организуют его питание. В США на подготовку сержантского состава уходят годы. Сержанты на уровне взвода имеют опыт работы не менее десяти лет. В американской армии лейтенанты возглавляют взводы, но их подготовкой занимается именно сержант взвода, о чем рассказывается в журнале Defense News. В Украине командир взвода, только что окончивший академию, должен руководить своим взводом и обучать его. Без эффективных сержантов децентрализованное командование на уровне роты и ниже практически невозможно, именно сержанты несут прямую ответственность за воспитание, наставничество и обучение солдат.

Отсутствие эффективного обучения

Нынешняя философия подготовки украинских Вооруженных сил основана на старой советской модели. Крупномасштабные учения на уровне батальонов проходят в оркестрованном и хореографическом режиме. Во время нескольких учений мы видели, как командиры рот наблюдали за ходом учений издалека и лишь изредка вмешивались. Они действовали скорее как наблюдатели, чем как непосредственные участники. Эта философия меняется и, как отмечалось в Russia Contingency, зависит от поколения. Молодые офицеры более открыты к западному военному стилю руководства, в то время как офицеры старшего поколения придерживаются советской доктрины. Несмотря на эти тенденции, мы еще не видели настоящих общевойсковых учений с участием пехоты, артиллерии и бронетехники, работающих вместе. Синхронизация всех этих различных элементов для достижения максимального военного эффекта, избежания огня по своим и введения противника в заблуждение требует многократных тренировок на всех уровнях командования, что позволяет командирам совершать ошибки и работать над процессами.

Молодые офицеры более открыты к западному военному стилю руководства, в то время как офицеры старшего поколения придерживаются советской доктрины Фото: Генштаб ВСУ

Одна из критических проблем заключается в том, как тренируются украинские военные и как организованы центры подготовки солдат. В Вооруженных силах каждое ведомство имеет свои собственные учебные центры, персонал, академии и режимы обучения. Они редко обмениваются инструкторами или, например, проводят тренировки подразделений национальной гвардии в армейском центре. Мы напрямую спросили наших украинских коллег, можем ли мы привезти несколько солдат территориальных сил обороны для обучения на базе национальной гвардии. Нам ответили, что это невозможно, потому что они не являются нацгвардейцами. Эта система крайне неэффективна. Она приводит к нерациональному расходованию ресурсов, а также к диким разрывам в компетентности ведомств и подразделений. К тому же ведомства в Вооруженных силах Украины не проводят планирование и подготовку на основе одной и той же доктрины или тактики, техники и процедур. В результате, когда войска Украины проводят совместные операции, очень часто возникают недоразумения, недоверие и недопонимание.

Как отмечалось на этом сайте, существует несколько волонтерских организаций, занимающихся подготовкой украинских Вооруженных сил. В основном обучение сосредоточено на базовых навыках солдат на уровне роты или взвода. Обучение носит разрозненный и бессистемный характер, а качество обучения различно. НАТО проводит обучение отдельных подразделений и солдат за пределами Украины. Хотя такая подготовка может быть эффективной и необходимой для получения определенных специальных навыков, таких как экипажи танков и HIMARS, она отрывает подразделения и солдат от линии фронта на несколько недель, а то и месяцев. Командиры не могут позволить себе отпускать подразделения и солдат на длительное время. Согласно нашим полевым исследованиям, это непосредственная необходимость, поскольку большинство подразделений, которые мы тренируем, отправляются на фронт на следующий день после завершения тренировки. Мы также считаем, что учебные мероприятия за пределами Украины не являются последовательными и не используют общие программы обучения. Более того, эти зарубежные учебные мероприятия придерживаются доктрин своих стран происхождения. Хотя они и пытаются учесть реалии Украины, многие из них не полностью адаптируют свои учебные режимы к тому, как воюют украинцы, особенно с учетом украинских доктринальных и правовых ограничений на проведение операций.

Отсутствие общевойсковых операций

Критической проблемой для украинских Вооруженных сил является то, что они не проводят последовательных общевойсковых операций. Отсутствие объединенных синхронизированных операций приводит к большим потерям в живой силе и технике, а иногда – к неудачному исходу. По результатам наших бесед с командирами украинских рот и нашими инструкторами, воевавшими в составе украинских Вооруженных сил, танки используются больше в качестве мобильной артиллерии, а не в комбинированных операциях с пехотой, где бронетехника вступает в бой непосредственно перед пехотой. Мы воочию видели стволы танков (и артиллерии), разорванные от постоянной стрельбы на максимальную дальность или сверхэксплуатации без технического обслуживания и замены. Майкл Кофман сделал аналогичные наблюдения. Предполагается, что отношения между бронетехникой и пехотой должны быть симбиотическими, но это не так. В результате пехота проводит передовые атаки или действует в городских районах без защиты и огневой мощи танков. Кроме того, огонь артиллерии не синхронизирован с маневрами. Большинство подразделений не общаются напрямую с артиллерией поддержки, поэтому происходит задержка в постановке огневых задач. Нам рассказывали, что из-за проблем со связью подразделения используют бегунов для передачи огневых задач артиллерийским батареям.

Танки используются больше в качестве мобильной артиллерии, а не в комбинированных операциях с пехотой, где бронетехника вступает в бой непосредственно перед пехотой Фото: Getty Images

Большинство военных операций не делятся на фазы боя. Например, огневые задачи и маневры планируются отдельно от действий пехотных подразделений, а операции пехоты — отдельно от поддерживающей артиллерии. Этот подход распространяется и на координацию действий соседних подразделений, которая либо отсутствует, либо редка, что приводит к большому количеству случаев огня по своим. Командиры с подозрением относятся к соседним подразделениям и поэтому не решаются передавать родственным подразделениям важную информацию, которая может быть использована против них.

Эти проблемы усугубляются ненадежной связью между подразделениями и с высшим руководством. В украинских Вооруженных силах используется множество радиостанций, уязвимых для глушения. Кроме того, задачи батальона в основном представляют собой независимые операции роты, которые не сосредоточены на основных усилиях в сочетании с поддерживающими усилиями. Вооруженные силы не объединяют огневые усилия, поэтому операции носят фрагментарный и разобщенный характер. Отдельные задачи не поддерживают друг друга, а задачи подразделений более низкого уровня не "вложены" в задачи более высокого уровня. Обеспечение также не синхронизировано с проводимыми операциями.

Специальная логистика и техническое обслуживание

Помощь Запада была критически важна для обороны Украины. Однако разнообразие оборудования, которое сейчас использует Украина, привело к значительным проблемам с логистикой и техническим обслуживанием. По нашему опыту, украинские военные разбирают новое оборудование, прибывающее в Украину, для обслуживания того оборудования, которое уже развернутого на местах. В результате передовые части получают лишь небольшой процент того, что попадает в страну. Например, пулемет 50 калибра прибывает в Украину с дополнительными стволами, запчастями, руководствами и аксессуарами, но к тому времени, как он попадет на Донбасс, от него останется только ствол.

Как уже писали другие, украинские военные смотрят видеоролики на YouTube, чтобы научиться использовать новое и незнакомое оборудование. Кроме того, менталитет распределения снабжения в Украине заключается в бережливом отношении к ресурсам. Большинство офицеров снабжения батальонов назначаются на должность без обучения в офицерской школе. У них может быть помощник и несколько транспортных средств, но все зависит от личной инициативы. Техническое обслуживание основано на разборке на запчасти, обмену между подразделениями и восстановлении на поле боя. Не существует постоянного потока ремонтных деталей или системы технического обслуживания на уровне подразделения, батальона, бригады и склада. Мастерство ремонтников в большей степени зависит от личных способностей и в меньшей — от централизованной подготовки механиков. Во всех ведомствах есть курсы технического обслуживания, но это не помогает создать готовый резерв механиков.

Мастерство ремонтников в большей степени зависит от личных способностей и в меньшей – от централизованной подготовки механиков Фото: АрміяInform

Такое отношение к техническому обслуживанию отражается на использовании бронетехники, механизированных транспортных средств и артиллерии в бою. Подразделения защищают эти средства и используют танки больше в качестве артиллерии, чем в общевойсковых операциях с пехотой. Боевые машины доставляют солдат на фронт, но часто отступают, попав под обстрел. Мы также видели, как стволы 155-мм гаубиц, поставляемых западными странами, выбивало из-за того, что они использовались на максимальной дальности (с использованием максимальных пороховых зарядов), чтобы не попасть под контрбатарейный огонь. В предстоящем украинском контрнаступлении эффективное использование этих средств будет ключом к успеху, а во время наступательных операций атакующий обычно теряет больше танков, машин и артиллерии, чем обороняющийся. Это потребует изменения менталитета.

Отсутствие скоординированного технического обслуживания и логистики также отражается на медицинском обслуживании. Медицинская эвакуация и медицинская помощь бессистемны. Опытные украинские медики неоднократно заявляли, что многие из эвакуированных выжили бы, если бы им своевременно оказали помощь на последнем этапе. Вооруженные силы Украины могут решить эту проблему с помощью систематизации процесса логистики.

Неправильное использование сил специальных операций

Украинские Силы специальных операций (ССО) различаются по своим возможностям, подготовке и специализации. К сожалению, многие из них используются как обычная пехота. Это сводит на нет навыки, которые и делают эти подразделения специализированными. Из-за высокой интенсивности боевых действий и продолжающегося российского контрнаступления подразделения сил специальных операций часто оказываются в окопах, а не выполняют традиционные задачи спецназа типа рейдов, разведки и засад. Эти разрозненные усилия приводят к высокому уровню потерь и отсутствию миссий ССО, связанных с внезапностью или скрытностью, которые могут поддержать и сформировать операции батальона и бригады обычных сил. Традиционно эти солдаты проходят более длительную подготовку и имеют меньшую огневую мощь, чем обычные подразделения, поэтому вы теряете ценный актив, на восстановление которого требуется время. Подразделения спецназа Украины, состоящие из международных добровольцев, предлагают свои услуги командирам обычных подразделений без привязки задания к стратегической или оперативной цели. Одним из примеров такой миссии является командир обычной бригады, который доложил своему командованию, что занял деревню, отбитую у русских. Когда он понял, что информация, которой он располагал, была ошибочной, и они остановились, он попросил международное подразделение ССО войти в захваченную деревню и сфотографировать украинский флаг, установленный на вершине здания в центре деревни. Подразделения сил специальных операций быстро истощаются, а заменяющие их подразделения не имеют достаточной подготовки и опыта для проведения настоящих миссий ССО.

Из-за высокой интенсивности боевых действий и продолжающегося российского контрнаступления подразделения сил специальных операций часто оказываются в окопах, а не выполняют традиционные задачи спецназа типа рейдов, разведки и засад

Как решить эти проблемы?

Решение этих проблем требует перераспределения ресурсов и изменения менталитета. Это куда сложнее, чем выделять больше ресурсов и тратить больше денег. Мы рекомендуем централизованно планируемую, низовую, синхронизированную программу обучения, основанную на 20-30-дневном режиме подготовки для каждой бригады. Этот подход известен как "программа подготовки инструкторов" и предназначен для создания группы инструкторов, которые затем смогут продолжать обучение новых украинских офицеров, проходящих через программу. Программа обучения должна обладать достаточной гибкостью, чтобы вносить коррективы в зависимости от изменений на поле боя и различий между подразделениями. Очень важно, чтобы обучение проходило на территории Украины, с использованием местных и иностранных инструкторов для западного и советского оборудования.

Основным подразделением Вооруженных сил Украины является легкий пехотный батальон. Программа обучения, ориентированная на это формирование, должна служить основой для всей подготовки и быть организована в виде серии 10-дневных учебных курсов, за которыми следуют 8-дневные завершающие учения. Оттачивание основ ведения боя и планирования на уровне батальона приведет к успеху на поле боя и снижению потерь. Эта инструкция включает 10-дневную индивидуальную подготовку солдат для рядового и сержантского состава и 10-дневный курс командира роты/взвода. На первом курсе основное внимание будет уделено основам солдатской службы и тактике легкой пехоты, а младшие офицеры сосредоточатся на вопросах руководства и логистики. На уровне батальона курс будет сосредоточен на наступательных и оборонительных операциях роты в сельской и городской местности. Третий 10-дневный курс — это курс планирования операций бригады/батальона и штаба. Этот курс будет посвящен основным наступательным и оборонительным операциям батальона, функциям и операциям штаба, а также циклу планирования продолжительностью от 12 до 24 часов.

Процесс планирования должен представлять собой сокращенную версию процесса принятия военных решений в США/НАТО Фото: Twitter / NATO Allied Land Command

Процесс планирования должен представлять собой сокращенную версию процесса принятия военных решений в США/НАТО. Большинство операций в Украине планируются менее чем за 24 часа или вообще за несколько часов. Украинская доктрина и правила также требуют, чтобы командир утверждал каждый шаг миссии, поэтому необходим процесс, адаптированный к Украине. Учения будут включать планирование городских операций. Будут включены общевойсковые операции, включая интеграцию пожарных, инженеров, беспилотников и бронетехники. В рамках курса также будет разработана архитектура связи на уровне бригады и батальона. Кроме того, этот курс должен быть направлен на интеграцию планирования логистики во все фазы операции, а также на подготовку логистов из внутренних сил и средств. Создание отдельного взвода снабжения и материально-технического обеспечения для каждого батальона, включающего в себя специальную медицинскую эвакуацию, будет иметь решающее значение.

Кульминацией учений станет 8-дневный курс коллективной подготовки бригады/батальона/роты, включающий общевойсковые учения, начиная с планирования и заканчивая ротами в полевых условиях. Эти учения должны предусматривать "свободную военную игру", когда каждое решение имеет последствия, а командиры и штабы должны приспосабливаться к каждому изменению.

Для украинских сил специальных операций обучение сосредоточено на трех основных миссиях:

засада;

разведка;

рейд с использованием метода "ползти, идти, бежать".

Основное внимание должно быть уделено детальному планированию и этим трем миссиям. Это обучение может быть завершено за 25 дней. Первые 15 дней должны быть посвящены базовой пехотной тактике, а также медицинским, инженерным и ночным операциям. Последние 10 дней, по нашему мнению, должны быть посвящены планированию и операциям.

Все тренировки должны включать периодические последующие визиты из штаба на уровне бригады и батальона для проведения повторного обучения и консультаций по операциям Фото: Генштаб ВСУ

Все тренировки должны включать периодические последующие визиты из штаба на уровне бригады и батальона для проведения повторного обучения и консультаций по операциям. Кроме того, по всей восточной части Украины должны быть размещены мобильные учебные и ремонтные группы, специализирующиеся на системах, требующих технических навыков и обслуживания. Они могут проводить обучение и техническое обслуживание бронетехники, бронетранспортеров, противотанковых систем, оружия с экипажем, радиостанций и переносных зенитно-ракетных комплексов. Эти учебные и ремонтные группы будут проводить обучение для отдельных солдат и экипажей за линией фронта в районе штаба бригады.

Мы также рекомендуем программу наставничества для старших офицеров на уровне генерального штаба и региональных командований. Украинские Вооруженные силы не имеют дивизий, а действуют в составе региональных командований. В программу наставничества можно включить бывших старших офицеров западных стран для предоставления консультаций по планированию и управлению миссиями.

Эта программа обучения амбициозна, но выполнима. Наша компания, Группа поддержки обороны Украины, за пять дней эффективно обучила батальоны и штабы быстрому планированию на основе модифицированной версии процесса принятия военных решений. Это включало в себя один день теоретической подготовки, однодневный инструктаж под руководством курсантов и три дня упражнений по планированию под руководством курсантов, включая анализ миссии, разработку курса действий, варгейминг и подготовку приказов.

Долгосрочное решение проблемы обучения включает в себя объединение учебных курсов. В настоящее время каждое ведомство имеет свою собственную систему школ для всего, включая бронетехнику, медицину и управление беспилотниками. Такое разрозненное обучение приводит к неэффективности и несогласованности усилий. Вооруженные силы Украины, будь то Министерство обороны или внутренних дел, должны назначить конкретную школу/ведомство в качестве представителя по каждому конкретному навыку или системе вооружения. Это учебное заведение будет обучать всех курсантов, будь то Сухопутные войска, Пограничная служба, Национальная гвардия, морская пехота или войска территориальной обороны. Это изменение потребует культурного сдвига на уровне закона Голдуотера-Николса 1986 года, который требовал "объединенности" в вооруженных силах США. Украина находится в экзистенциальной борьбе за свое существование, и межведомственное соперничество следует отложить в сторону ради блага страны.

Заключение

Украина вела в основном оборонительную войну, а теперь переходит к наступательной. Соотношение войск в наступлении и обороне может составлять 3 к 1 (6 к 1 в городских боях). Если добавить к этому городские бои высокой интенсивности, то это соотношение увеличится. Украине еще предстоит провести крупные наступательные операции в большом городе или осуществлять переправы через крупные реки. Обе эти операции очень сложные и ресурсо- и человекоемкие, для их успешного проведения требуется тесная синхронизация всех сил и средств, включая пехоту, бронетехнику, артиллерию, логистику и медицину. Украинские Вооруженные силы показали отличные результаты, но им необходимо переориентировать свою подготовку и операции на применение комбинированного оружия и научиться действовать по ночам.

Изменить ситуацию в пользу Украины можно путем проведения общевойсковых операций и обучения

Срок действия западной поддержки Украины истекает очень быстро. Кроме того, воля украинского народа поддерживать высокий уровень потерь очень высока, но не безгранична. На стороне российских военных много людей и времени. Изменить ситуацию в пользу Украины можно путем проведения общевойсковых операций и обучения. История неоднократно показывала, как хорошо обученные и правильно руководимые военные могут победить плохо обученную армию. Самое сложное — изменить менталитет старших командиров, которые провели десятилетия в советской системе, и перейти к философии децентрализованного командования, которая позволяет проявлять гибкость и инициативу с пониманием того, что это приведет не к катастрофе или тюремному заключению, а к победе на поле боя.

Об авторах

Эрик Крамер — директор и соучредитель Группы поддержки обороны Украины, расположенной в Киеве. С июля 2022 года находится в Украине, обучая украинские Вооруженные силы на всех уровнях подразделений, начиная с отделения, взвода, роты, базовых навыков солдата и тактики малых подразделений и заканчивая планированием и операциями батальона/бригады. Он бывший офицер армейского спецназа, вышедший в отставку в 2014 году после 26 лет службы. Его последнее место службы было в Пентагоне в офисе помощника министра обороны по специальным операциям и конфликтам низкой интенсивности. В качестве офицера спецназа он служил в Афганистане, Боснии, Конго, Ираке и Косово на различных уровнях командования — от отряда до эквивалента батальона.

Пол Шнайдер — второй соучредитель Группы поддержки обороны Украины. Он пробыл в Украине много месяцев, обучая украинские Вооруженные силы (вплоть до старших инструкторов военных академий Украины) тактическим и стратегическим операциям, процессу принятия военных решений и обычным бригадным/батальонным операциям в крупномасштабных боевых действиях. Шнайдер — бывший командир спецназа США, имеет обширный опыт обучения и ведения боевых действий в различных местах. Он вышел в отставку в 2021 году, чтобы заняться гуманитарной деятельностью, которая включала эвакуацию сотен афганцев и американских граждан в ходе вывода войск США из Афганистана. После вторжения России в Украину в начале 2022 года Пол вызвался помочь в гуманитарной деятельности в Украине.