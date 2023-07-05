"ПВО не работает": под временно оккупированным Бердянском звучат взрывы, — соцсети

По данным местных жителей, в Бердянском районе прозвучало не менее 7 взрывов. Российская ПВО, как сообщается, сбила лишь одну ракету.

Во временно оккупированном Бердянске раздались взрывы. Об этом сообщает пропагандистское издание РИА Новости.

По данным оккупационных властей, "сработала система ПВО".

Украинские источники сообщают, что в городе есть прилеты.

"Пе ве о не работает. Есть прилеты", — сообщает Telegram-канал "Збройні Сили України. Війна з окупантами".

Также местные каналы заявляют о том, что ПВО оккупантов сработала лишь один раз. Всего прозвучало 7 взрывов, 6 из которых — прилеты.

Позже стало известно, что взрывы прозвучали не в самом городе Бердянск, а в районе — вероятно, около населенного пункта Нововасильевка.

Официальных комментариев от оккупационных властей пока не было.

с. Нововасильевка, Бердянский район

Напомним, в конце июня в Минобороны сообщили, что украинские защитники с начала наступления освободили на юге Украины 130 кв. км территории. На Мелитопольском и Бердянском направлениях ведутся активные и достаточно тяжелые боевые действия. Силы обороны выравнивали линию фронта и улучшали оперативно-тактическое положение.

Также Силы обороны Украины 30 июня уничтожили штаб российских оккупантов и склад с горючим во временно оккупированном Бердянске. По имеющимся данным, позиции противника были поражены в окрестностях города, который захватила более года назад Российская Федерация. Планы противника с каждым успешным ударом ВСУ разрушаются, ведь от таких ударов страдает логистика оккупационных российских подразделений.