300 тысяч экспонатов: РФ готовится к грабежу "Херсонеса Таврического" в Крыму, — ЦНС

По информации подполья, местные "власти" уже приказали подготовить документы к каждому объекту. Какой будет конечная точка экспонатов — скрывается.

Российские оккупанты готовятся к тому, чтобы ограбить "Херсонес Таврический" во временно захваченном Крыму и вывезти оттуда важные экспонаты, которые принадлежат Украине. Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления 5 июля.

По информации украинского подполья, оккупационные "власти" уже готовят так называемые "акты передачи на реставрацию для дальнейшего экспонирования вне музея". Речь идет о минимум 300 тысяч экспонатов из фондов заповедника.

"Кому планируется передавать фонды, пока неизвестно, но известно, что это за пределами полуострова. При этом следует отметить, что к концу 2014-го в фондах всего хранилось около 500 тыс. единиц хранения (основной и вспомогательный фонд), из них 300 тыс. – это весь основной фонд", — говорится в сообщении.

То есть, документы должны быть готовы на большую часть экспонатов, которые принадлежат Украине и перешли под временный контроль Российской Федерации после незаконной оккупации в 2014 году.

В Центре национального сопротивления напомнили, что подобные действия россияне уже проводили в Херсонской области, в страхе перед украинским контрнаступлением. В Крым тогда вывезли все фонды Каховского исторического музея. Также на территории полуострова оказались не менее 15 тысяч картин из Херсонского художественного музея имени Алексея Шовкуненко.

В каком сейчас состоянии все экспонаты — неизвестно, ведь у Украины нет к ним доступа.

Напомним, 28 декабря 2022 года сообщалось, как при помощи грабежа музеев, вывоза экспонатов и уничтожения памятников Российская Федерация уничтожает украинскую культуру. Все – от сожжения украинских книг и до ограбления музеев – направлено на то, чтобы стереть культурный код украинской нации.