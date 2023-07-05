Украина и Польша готовятся к "возможным провокациям" на границе с Беларусью, — Наев (видео)

Генерал-лейтенант Сергей Наев подчеркнул, что украинские бойцы борются за мир для всего мира и нуждаются только в оружии. Он проинформировал, что границу с Беларусью усилили не только украинцы, но и поляки.

Украина укрепляет границу с Беларусью: патрули полиции и подразделения контрразведки перевели на усиленный режим боевого дежурства, а также увеличили количество пеших и мобильных групп патрулирования. Об этом 5 июля заявил в соцсетях командующий Сил обороны Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, план тренировок защитников в приграничных районах — уже разработан и утвержден. Кроме того, генерал-лейтенант рассказал, что средствами и личным составом усилили все районы линии границы, где существовала угроза проникновения врага.

Украина также тесто сотрудничает с Польшей: партнеры тоже усилят границу с Беларусью из-за "возможных провокаций".

"Все же другие Европейские страны должны четко осознать, что между хаосом войны и мирной жизнью стоят наши воины. Именно Украина сейчас борется за мирную жизнь для всего мира. Нам нужно только оружие, а воевать мы умеем как никто другой", — заявил Наев.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что гордится каждым украинским воином.

Напомним, 5 июля руководитель Ровненской ОВА Виталий Коваль показал, как сейчас выглядит граница с Беларусью. Он заверил, что на севере регион превращается в "непроходимую крепость".

Бригадный генерал Алексей Громов заявил, что наибольшую военную поддержку РФ получает от Ирана, Беларуси и Северной Кореи. Некоторые страны, по его словам, способствуют поставке в Россию компонентов для производства современного вооружения.