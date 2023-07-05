Лидеры военной помощи: в ВСУ рассказали, какие страны содействуют агрессии РФ

По словам Алексея Громова, слабость России выгодна ее партнерам, поэтому военное сотрудничество будет проходить исключительно в их интересах.

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Россия получает наибольшую военную поддержку от Ирана, Беларуси и Северной Кореи среди государств, сотрудничающих с Кремлем. Об этом заместитель главы Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины, бригадный генерал Алексей Громов рассказал в интервью "Укринформу".

Громов подчеркнул, что некоторые страны постсоветского пространства содействуют поставкам высокотехнологичных компонентов в Россию для производства современного вооружения и военной техники.

Кроме того, военное сотрудничество между Россией и Китаем может продолжаться. По мнению Громова, "ослабленная Россия может быть гарантией гибкости Москвы в отношении китайской политики", что означает, что российская международная и военная деятельность будет соответствовать интересам Китайской Народной Республики. В то же время Пекин заинтересован в изучении боевого опыта российской армии, полученного в противостоянии с западными системами и образцами вооружения.

"В то же время не следует забывать, что у Китая есть прежде всего амбициозные экономические интересы как на Американском континенте, так и в Африке", — отметил Громов.

Он предполагает, что в таких условиях улучшение отношений между КНР и США может замедлить темпы китайско-российского военного сотрудничества.

Напомним, 9 июня сообщалось, что Британия впервые обвинила Иран в поставке боеприпасов в Россию. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отметил, что Тегеран обеспечивает Москву постоянным потоком оружия и боеприпасов, которые используются для убийства гражданских лиц в Украине.