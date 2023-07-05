Лідери військової допомоги: у ЗСУ розповіли, які країни сприяють агресії РФ

За словами Олексія Громова, слабкість Росії вигідна її партнерам, тому військова співпраця відбуватиметься виключно в їхніх інтересах.

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Росія отримує найбільшу військову підтримку від Ірану, Білорусі та Північної Кореї серед держав, які співпрацюють із Кремлем. Про це заступник голови Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України, бригадний генерал Олексій Громов розповів в інтерв'ю "Укрінформу".

Громов підкреслив, що деякі країни пострадянського простору сприяють постачанню високотехнологічних компонентів у Росію для виробництва сучасного озброєння і військової техніки.

Крім того, військове співробітництво між Росією і Китаєм може тривати. На думку Громова, "ослаблена Росія може бути гарантією гнучкості Москви щодо китайської політики", що означає, що російська міжнародна і військова діяльність відповідатиме інтересам Китайської Народної Республіки. Водночас Пекін зацікавлений у вивченні бойового досвіду російської армії, отриманого в протистоянні із західними системами і зразками озброєння.

"Водночас не слід забувати, що в Китаю є насамперед амбітні економічні інтереси як на Американському континенті, так і в Африці", — зазначив Громов.

Він припускає, що в таких умовах поліпшення відносин між КНР і США може сповільнити темпи китайсько-російського військового співробітництва.

Нагадаємо, 9 червня повідомлялося, що Британія вперше звинуватила Іран у постачанні боєприпасів до Росії. Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі зазначив, що Тегеран забезпечує Москву постійним потоком зброї та боєприпасів, які використовуються для вбивства цивільних осіб в Україні.