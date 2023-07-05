В Вашингтоне звучали недовольства в адрес Зеленского из-за "Северных потоков", — СМИ

По информации СМИ, Киев давал обещания не предпринимать действия, которые могут расширить масштабы войны. При этом ЦРУ якобы стремиться дистанцироваться от любых действий, способных поставить выживание РФ под угрозу.

Вашингтон якобы выразил недовольство Зеленскому за диверсию на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" в сентябре прошлого года. Информация об этом появилась в расследовании Newsweek, где идет о роли ЦРУ в полномасштабном вторжении России в Украину.

В журнале со ссылкой на свои источники сообщают, что ЦРУ стремится дистанцироваться от любых действий, способных поставить выживание России под угрозу, что могло бы привести к эскалации военного конфликта дальше на территорию Европы. А поскольку США играет ведущую роль в поддержке Украины, не желая при этом вступать в прямую конфронтацию с Россией, в Вашингтоне оказались крайне недовольны попытками Киева нарушить ход вещей.

Помимо диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" 26 сентября 2022 года, издание упоминает и другие инциденты, которыми также были не довольны в Вашингтоне. А именно взрыв на Крымском мосту 8 октября 2022 года, а также атаку двумя беспилотниками Кремля 3 мая 2023 года.

"Эти атаки кажутся противоречащими обещаниям Зеленского о том, что Украина не будет предпринимать действий, которые могут расширить масштабы войны", — пишут в Newsweek.

В издании также со ссылкой на высокопоставленного сотрудника разведки администрации Джо Байдена отмечают, что "в основе всего, что происходит в Украине, идет тайная война с тайными правилами". У Вашингтона и Москвы существует многолетний опыт разработки этих тайных правил, в которых огромную роль играет ЦРУ.

Напомним, 26 сентября 2022 года произошло несколько взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", что привело к значительным разрушениям. Официальные расследования датских, норвежских и немецких властей так и не пришли к выводам об организаторе или исполнителе диверсий. Среди наиболее популярных версий обсуждалась причастность России, США или неизвестной проукраинской группы. Что касается последней версии, расследователь из Bellingcat Арик Толер называл даже имя предполагаемого украинского военного, которого, по его словам, подозревали в подрыве российского газопровода "Северный поток".

Как известно, президент Украины Владимир 10 марта 2023 года опроверг причастность Украины к подрыву "Северного потока". По словам гаранта, подобные заявления с обвинениями в адрес Киева только играют на руку России.

Фокус ранее писал о том, что по информации СМИ военную помощь Украине контролирует ЦРУ, а не Пентагон.