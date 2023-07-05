HIMARS или Storm Shadow: в РФ заявили об обстреле "администрации" в Волновахе (фото)

По данным оккупационных властей, погибших нет, травмы получили три сотрудника городской администрации.

В российских источниках заявляют, что ВСУ обстреляли Волноваху, повреждения получило здание городской администрации. Об этом сообщил оккупационный мэр Волновахи Константин Зинченко, передает РИА Новости.

"Было два прилета: один в левое крыло здания, другой около здания. Разрушения есть. Сейчас оцениваем, насколько серьезные", – рассказал он.

Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало. По словам мэра, предположительно, по городу били британскими ракетами Storm Shadow.

В РФ заявили об обстреле здания оккупационной администрации в Волновахе В РФ заявили об обстреле здания оккупационной администрации в Волновахе В РФ заявили об обстреле здания оккупационной администрации в Волновахе В РФ заявили об обстреле здания оккупационной администрации в Волновахе В РФ заявили об обстреле здания оккупационной администрации в Волновахе

Ситуацию в эфире телеканала "Россия 24" прокомментировал и глава террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин. По его словам, погибших нет, травмы получили три сотрудника городской администрации. Он добавил, что ВСУ якобы били ракетами Storm Shadow, но, возможно, использовали и HIMARS.

"Самое важное, что это гражданский объект. Это, конечно, говорит о подходах, чем руководствуется сейчас противник – что там гражданские лица, нет военной целесообразности (в ракетных ударах – ред.)", – сказал Пушилин.

По его мнению, удары якобы наносятся умышленно.

"ВСУ согласовывает подобные действия с западным руководством, поскольку обстрелы ведутся западными ракетами", — добавил он.

Комментарии украинских властей

На данный момент представители Украине не комментировали данный инцидент.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области (РФ) недалеко от границы с Украиной 3 июля сбили два дрона — "Валькирию" и "Лелеку". БПЛА углубились на более чем 20 километров в тыл противника.

Напомним, 28 июня губернатор Псковской области России Михаил Ведерников сообщил о 14 солдатах армии РФ, которые погибли во время боевых действий возле Шебекино в Белгородской области.