По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в течении последних 6 месяцев шли активные тренировки бойцов, которые должны будут якобы защищать регион от опасности.

На территории Белгородской области Российской Федерации уже начали формировать второй полк территориальной самообороны, чтобы якобы обезопасить себя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, пишут росСМИ 5 июля.

По его словам, численность нового формирования будет составлять примерно до трех тысяч человек и они будут обязаны бороться с вероятными угрозами, которые якобы настигают область.

"В течение больше чем полгода происходило большое количество тренировок. Мы купили отличное обмундирование, снаряжение, они сейчас готовы, вопрос в оружии. Могу сказать, что вопрос частично решен. Часть самообороны, те батальоны, которые расположены вдоль границы, в рамках действующего законодательства, будут вооружены", — говорится в сообщении.

Кроме того, Вячеслав Гладков подчеркнул, что в Белгородской области важно не допустить создание "серой зоны". В частности речь идет о Шебекино, в котором хотят за короткий срок восстановить пострадавшие участки, чтобы люди не выезжали.

Он считает, что именно этого якобы добивается противник.

"Ответ простой — если не будем восстанавливать, значит наши враги добьются той цели, которую преследуют: вытеснить с нашей территории, испугать, чтобы мы бросили свою родную землю, свои дома и ушли с территории. И создать "серую зону". Мы не можем и не допустим этого", — подытожил губернатор Белгородской области.

Напомним, 5 июля сообщалось, что Белгородская и Курская область РФ попали под интенсивный обстрел. Вячеслав Гладков отметил, что в результате обстрела из РСЗО "Град", повреждены 8 домов, 5 машин и ЛЭП. В Курской области якобы попали в местную школу.