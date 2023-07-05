Россия планирует набрать в армию еще полмиллиона военнослужащих, — Генштаб ВСУ

Кремль планирует дополнительно пополнить вооруженные силы РФ за счет набора контрактников для комплектования подразделений, которые понесли потери в зоне боевых действий.

Россия планирует пополнить свою армию еще на полмиллиона военных из-за потерь на войне против Украины. Об этом 5 июля в интервью "Укринформ" сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов.

Громов сказал, что официальной мобилизации сейчас в России нет, но продолжается набор военнослужащих по контракту.

"Официально мобилизация в РФ приостановлена. Однако осуществляются мероприятия по набору военнослужащих по контракту для комплектования и пополнения потерь подразделений в зоне боевых действий. По планам Кремля, в ряды вооруженных сил предполагается дополнительно привлечь до 500 тысяч человек", — отметил бригадный генерал.

По его словам, с начала весеннего призыва оккупанты смогли привлечь лишь от 6 до 15 тысяч человек на контрактную службу. Впрочем, руководство РФ планирует в сжатые сроки улучшить ситуацию. Россияне планируют это сделать путем формального "вливания" в состав вооруженных сил боевиков частных военных компаний.

Алексей Громов также проинформировал, что сейчас в центрах подготовки на территории Беларуси проходят обучение от 3 до 5 тысяч мобилизованных российских военнослужащих.

По его мнению, учитывая значительный мобилизационный ресурс, РФ способна полностью обеспечить собственные вооруженные силы личным составом для ведения длительной войны на истощение.

Также известно, что с 1 апреля до 15 июля 2023 года в России идет призыв на военную службу граждан от 18 до 27 лет, не состоящих в запасе и подлежащих призыву. За этот период планируют набрать 147 тысяч человек.

5 июля Фокус сообщал, что РФ отправили в Украину крупную партию Т-54/55. Российская армия намерена использовать танки-камикадзе, которые нашпигованы тротилом и авиационными бомбами. По мнению экспертов, таким образом россияне хотят превратить "старое железо" в эффективную и разрушительную бомбу.

Ранее мы писали, что россияне могут применять на поле боя танки-камикадзе, которые будут иметь дистанционное управление. Такие разработки велись еще в советскую эпоху.