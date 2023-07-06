Галичане вышли на охоту: тероборона Прикарпатья уничтожила российскую САУ "Мста-С" (видео)

Экипаж российской боевой техники пытался исчезнуть из поля зрения украинцев, но САУ успешно ликвидирована артиллерией в лесополосе.

Бойцы 78-го отдельного батальона территориальной обороны города Ивано-Франковск уничтожили САУ 2С19 "Мста-С". Об этом 6 июля сообщили в пресс-службе в Facebook.

Российские захватчики спрятали технику в лесополосе. Украинские защитники зафиксировали САУ и передали координаты артиллерии. Впоследствии военные нанесли мощный удар.

Уничтожение российских САУ

Артиллеристы 4 июля применили HIMARS и сожгли технику россиян. Аэроразведчики оперативно зафиксировали технику оккупантов и передали информацию побратимам-артиллеристам. Впоследствии реактивные системы залпового огня M142 HIMARS, которые используют украинские войска, уничтожили САУ 2С1 "Гвоздика" и боеприпасы к ней, а также САУ 2С5 "Гиацинт-С" и РСЗО "Град". Эта американская техника больше всего пугает российских захватчиков.

Также в июне артиллерия ВСУ эффектно уничтожила вражескую САУ "Нона-С". Российская боевая техника пыталась быстро исчезнуть из поля зрения украинцев, но была уничтожена артиллерией в лесополосе. Вражеская техника быстро двигалась по полю и пыталась спрятаться в лесополосе. Украинские защитники зафиксировали самоходную артиллерийскую установку. Впоследствии артиллерия успешно ликвидировала технику.

ВСУ 19 мая уничтожили 6 САУ россиян на левом берегу Херсонщины. Как отметила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк, оккупанты очень нервничают из-за анонсированного контрнаступления украинской армии, поэтому активно ведут разведку в Херсонской области.

Напомним, 5 июля бригада "Маґура" с помощью САУ Paladin уничтожила танк Т-90М "Прорыв" в Запорожье. Выжил только один член экипажа. Удачный выстрел удалось осуществить благодаря аеороразведке — беспилотник заметил российский танк, который прятался в разрыве лесопосадки. Эта тяжелая бронетехника считается одной из лучших в войсках России.