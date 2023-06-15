Разлетелась вдребезги: артиллерия ВСУ эффектно уничтожила вражескую САУ "Нона-С" (видео)

Российская боевая техника пыталась быстро исчезнуть из виду украинцев, но была успешно ликвидирована артиллерией в лесополосе.

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Бойцы 406-й отдельной бригады артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова ликвидировали САУ 2С9 "Нона-С". Об этом говорится в сообщении пресс-службы подразделения в Facebook.

На видео можно увидеть, что вражеская техника быстро двигается по полю и пытается скрыться в лесополосе. Украинские защитники зафиксировали самоходную артиллерийскую установку. Впоследствии артиллерия успешно ликвидировала технику.

"Вместе победим!" – говорится в сообщении бригады.

Артиллерия ВСУ в войне с Россией

Артиллерийские подразделения Украины играют важную роль в противостоянии российские агрессии. Благодаря именно артиллерии уже удалось ликвидировать значительную часть разной бронетехники врага, которую уже россияне не смогут восстановить.

Подразделения ВСУ уничтожили "Урал", который оккупанты спрятали в лесу. Транспортное средство было ликвидировано бойцами 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта совместно с подразделениями 3-й отдельной танковой Железной бригады. Захватчики машину тщательно спрятали среди деревьев. Посредством беспилотников артиллеристы получили точные координаты расположения. Впоследствии артиллерийские подразделения открыли огонь и успешно ликвидировали цель.

Артиллеристы 26 бригады 4 июня провели успешные действия и ликвидировали российскую гаубицу "Мста-Б". Захватчики решили организовать свои позиции для артиллерийской системы среди густой растительности, чтобы их не заметили. Впоследствии установка была успешно ликвидирована подразделением Вооруженных сил Украины. Украинские защитники зафиксировали передвижение оккупантов и открыли огонь.

Напомним, 15 июня морпехи ВСУ уничтожили ударный вертолет ВКС РФ Ка-52 "Аллигатор". Где именно произошла ликвидация авиационной техники врага, защитники не поведали.