Розлетілася на друзки: артилерія ЗСУ ефектно знищила ворожу САУ "Нона-С" (відео)

Російська бойова техніка намагалася швидко зникнути з поля зору українців, але була успішно ліквідована артилерією у лісосмузі.

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Бійці 406-ї окремої бригади артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова ліквідували САУ 2С9 "Нона-С". Про це йдеться у повідомленні пресслужби підрозділу у Facebook.

На відео можна побачити, що ворожа техніка швидко рухається полем та намагається сховатися у лісосмузі. Українські захисники зафіксували самохідну артилерійську установку. Згодом артилерія успішно ліквідувала техніку.

"Разом переможемо!" – йдеться у повідомленні бригади.

Артилерія ЗСУ у війні з Росією

Артилерійські підрозділи України відграють вагоме значення у протистоянні російські агресії. Завдяки саме артилерії вже вдалося ліквідувати значну частину різної бронетехніки ворога, яку вже росіяни не зможуть відновити.

Підрозділи ЗСУ знищили "Урал", який окупанти заховали у лісі. Транспортний засіб ліквідували бійці 40-ої окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта спільно з підрозділами 3-ї окремої танкової Залізної бригади. Загарбники автівку ретельно заховали серед дерев. За допомогою безпілотників артилеристи отримали точні координати розташування. Згодом артилерійські підрозділи відкрили вогонь та успішно ліквідували ціль.

Артилеристи 26 бригади 4 червня провели успішні дії та ліквідували російську гаубицю "Мста-Б". Загарбники вирішили організувати свої позиції для артилерійської системи серед густої рослинності, аби їх не помітили. Згодом установка все ж була успішно ліквідована підрозділом Збройних сил України. Українські захисники зафіксували пересування окупантів і відкрили вогонь.

Нагадаємо, 15 червня морпіхи ЗСУ знищили ударний вертоліт ВКС РФ Ка-52 "Алігатор". Де саме відбулася ліквідація авіаційної техніки ворога, захисники не розповіли.