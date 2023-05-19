"Возложили цветы": ВСУ уничтожили 6 САУ россиян на левом берегу Херсонщины (видео)

Как отметила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, оккупанты очень нервничают из-за анонсированного контрнаступления украинской армии, поэтому активно ведут разведку в Херсонской области.

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На участке фронта в районе левобережной части Херсонской области сложилась напряженна ситуация. Об этом в пятницу, 19 мая, рассказала руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

По словам Гуменюк, враг активно ведет воздушную разведку, так как заметно нервничает из-за анонсированного контрнаступления Вооруженных сил Украины, которого так боится. При этом Силы обороны продолжают контрбатарейную борьбу.

"За прошлые сутки уничтожен беспилотник "Орлан", которым они собирали информацию и пытались залететь как можно глубже за линию фронта. Уничтожен также визуально наблюдательный комплекс "Муром", которым они собирают информацию, в том числе, и ночью с помощью тепловизоров", — рассказала Наталья Гуменюк.

Спикер также рассказала, что украинским защитникам 18 мая удалось уничтожить сразу 6 самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", которыми враг обстреливал Херсонскую область.

"Наши ракетно-артиллерийские подразделения очень символично "положили" на левом берегу вчера 6 "цветков". Правда это не цветы, а самоходные артиллерийские установки, которым враг бил, в частности, по Херсонщине. Враг, который ожидал, что в Херсонской области его встретят с цветами, четко прочитал этот посыл", — отметила Наталья Гуменюк.

Напомним, 17 мая стало известно, что в результате обстрела россиянами Херсонщины погиб ребенок. Также ранения получили два человека. Все пострадавшие находились возле местного магазина.

СМИ также писали о том, что 17 мая утром российские оккупанты нанесли удар по больнице в городе Берислав Херсонской области. В результате обстрела пострадало здание больницы — выбиты окна, есть разрушение стен. Пациенты и работники медучреждения не пострадали.

Также 17 мая сообщалось, что российские оккупанты залили водой из Каховского водохранилища заминированный участок на левобережье Херсонской области. Россияне пытались создать видимость техногенной катастрофы, но сами загнали себя в ловушку.