"Поклали квіти": ЗСУ знищили 6 САУ росіян на лівому березі Херсонщини (відео)

Як зазначила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, окупанти дуже нервують через анонсований контрнаступ української армії, тому активно ведуть розвідку в Херсонській області.

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На ділянці фронту у районі лівобережної частини Херсонської області склалася напружена ситуація. Про це у п'ятницю, 19 травня, розповіла керівниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

За словами Гуменюк, ворог активно веде повітряну розвідку, оскільки помітно нервує через анонсований контрнаступ Збройних сил України, якого так боїться. При цьому сили оборони продовжують контрбатарейну боротьбу.

"За минулу добу знищено безпілотник "Орлана", яким вони збирали інформацію і намагалися залетіти якомога глибше за лінію фронту. Знищено також візуально наглядовий комплекс "Муром", яким вони збирають інформацію, в тому числі й вночі за допомогою тепловізорів", — розповіла Наталія Гуменюк.

Спікер також розповіла, що українським захисникам 18 травня вдалося знищити одразу 6 самохідних артилерійських установок "Гвоздика", якими ворог обстрілював Херсонську область.

"Наші ракетно-артилерійські підрозділи дуже символічно "поклали" на лівому березі вчора 6 "квіток". Щоправда, це не квіти, а самохідні артилерійські установки, яким ворог гатив, зокрема, по Херсонщині. Ворог, який очікував, що в Херсонській області його зустрінуть із квітами, чітко прочитав це посилання", — зазначила Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, 17 травня стало відомо, що внаслідок обстрілу росіянами Херсонщини загинула дитина. Також поранення отримали дві особи. Усі постраждалі перебували біля місцевої крамниці.

ЗМІ також писали про те, що 17 травня вранці російські окупанти завдали удару по лікарні у місті Берислав Херсонської області. Внаслідок обстрілу постраждала будівля лікарні — вибито вікна, є руйнування стін. Пацієнти та працівники медустанови не постраждали.

Також 17 травня повідомлялося, що російські окупанти залили водою з Каховського водосховища заміновану ділянку на лівобережжі Херсонської області. Росіяни намагалися створити видимість техногенної катастрофи, але самі загнали себе у пастку.