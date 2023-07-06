"Вагнеровцы" прибыли в Беларусь: аналитики установили, где расположен лагерь ЧВК (карта)

По предварительной информации, наемники Евгения Пригожина могут базироваться на военном полигоне в Витебской области. Отмечается, что они не готовятся к вторжению на территорию Украины.

Наемники ЧВК "Вагнер" прибыли на один из военных полигонов Беларуси. Их не более нескольких сотен человек и они обучают российских новобранцев. Об этом рассказали в Telegram-канале "Беларускі Гаюн".

Проукраински настроенные белорусы отметили, что ориентировочное количество "вагнеровцев" — около 200 человек. Возможное место базирования — военный полигон "Лосвидо" в Витебской области Беларуси.

Наемники заняты тем, что учат стрелять мобилизованных россиян, заверили авторы сообщения. Массированного прибытия боевиков из ЧВК "Вагнер" нет.

Кроме того, в канале рассказали, завез ли президент Беларуси Александр Лукашенко российское тактическое ядерное оружие. Согласно данным белорусских партизан, прибытие боезарядов не зафиксировано.

Отметим, полигон "Лосвидо" расположен в северной части Беларуси. От полигона до границы с Латвией — около 150 км, до границы с Россией — около 52 км.

Где расположен военный полигон "Лосвидо" в Беларуси

О возможной перебазировке части "вагнеровцев" в Беларусь стало известно после неудачного мятежа путинского повара Евгения Пригожина. Пригожин начал "марш справедливости" и двинулся на Москву 24-25 июня. Однако уже 26 июня остановился: по словам Лукашенко, именно он "уговорил" мятежника прекратить сопротивление.

Позже глава ЧВК "Вагнер" заявил, что перебирается в соседнюю республику и забирает с собой часть наемников, которые решат оставаться членами его команды.

Через несколько дней после завершения мятежа под Минском заметили самолеты Пригожина, а его самого видели в местном отеле. Впрочем до конца так и не понятно, где именно он находится.

В сети также были сообщения о появлении "вагнеровцев" в военных лагерях в 50 км от границы с Украиной — впрочем информацию опровергли. Между тем ожидали прибытия 8 тыс. наемников.

Напоминаем, глава Беларуси Лукашенко на днях усилил агрессивную риторику, направленную против западного мира. В частности заявил, что обозначил на карте координаты целей, по которым готов ударить ядерным оружием.

Тем временем соседи Лукашенко защищают границы. Например, Польша возвела пятиметровый забор, оборудованный электронными средствами наблюдения.

Между тем в 300 км от "Лотвино" — Вильнюс, где на днях состоится саммит НАТО. Ожидая приезда нескольких сотен должностных лиц, Германия закрыла небо над страной системами Patriot.