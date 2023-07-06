Общество разорвано на две части: Россия стоит на грани гражданской войны, — Буданов

Российское общество разорвано на две части, а страна стоит на грани гражданской войны. Ситуацию усугубил провальный мятеж Пригожина.

Российское общество разорвано на две части.В настоящее время Россия оказалась в сложной ситуации, связанной с внутренними конфликтами и напряженностью, которая приводит к нарастанию внутренних противоречий и, вероятно, приближается к гражданской войне. Об этом в интервью The Times рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Он сообщил о том, что военная разведка Украины перехватила секретные данные российского Министерства внутренних дел, содержащие информацию о настроениях населения Российской Федерации во время мятежа так называемой ЧВК "Вагнер".

"Российское общество разорвано на две части. Ситуация указывает именно на то, о чем говорила наша служба: Россия стоит на грани гражданской войны. Нужно маленькое внутреннее "дело", и внутренний конфликт усилится", ― объяснил Кирилл Буданов.

Согласно заявлению начальника ГУР МО Украины, МВД страны-агрессора, используя шпионское программное обеспечение нового поколения, предположительно способно отслеживать определенные мессенджеры, которые якобы считаются защищенными, а также обнаруживать тенденции в социальных сетях и региональных СМИ России.

Начальник ГУР МО Украины выразил мнение о том, что внутренние потрясения в России и лишение Путина власти могут иметь положительные последствия для Украины.

Напомним, что по словам эксперта Дмитрия Орешкина, после гибели главы государства, который ликвидировал все атрибуты демократической страны, начнется борьба за "престол". Победит тот, у кого больше военной мощи. Это лишь повышает шансы гражданской войны.

А также 5 июля британская разведка обратила внимание, что после вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" из публичного поля пропали российские военачальники — заместитель командующего российскими войсками в Украине генерал армии Сергей Суровикин и заместитель министра обороны генерал-полковник Юнус-бек Евкуров.