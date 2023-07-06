Депортируют и бросают: Кремль обманом пытается вручить паспорт РФ жителям Донбасса, — ЦНС

В украинском подполье узнали, что среди жителей Донецкой области, которых вывезли в Россию, обещая лучшую жизнь, растет недовольство. Без российских документов их не воспринимают всерьез.

Российские оккупанты обманом заманивают жителей захваченных территорий Донецкой области в Российскую Федерацию. Они начинают демонстрировать свое недовольство. Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления 6 июля.

По информации украинского подполья, был проведен анализ местных Telegram-каналов и информационного пространства в Донецкой области. Результаты указывают на то, что все те граждане, которые согласились выехать на территорию России по предложению "властей", недовольны своим решением.

"В частности, ключевой темой для обсуждения является социально-экономическое угнетение "эвакуированных" жителей Донбасса на территории РФ, поскольку у них месяцами отсутствует доступ к социальным выплатам, рынку труда, а также услугам сферы здравоохранения. При этом внимание акцентируется на том, что "Кремль ввел население ВОТ (временно оккупированные территории, — ред.) в заблуждение", — говорится в сообщении.

Россияне обещали украинцам, которых незаконно депортировали, что их обеспечат всем необходимым. От них требуется лишь согласие на выезд на территорию России, но реальность оказалась другой.

Граждан фактически заставляют принять российское гражданство, отмечают в подполье, ведь без этого доступ к социальным услугам им никто не обеспечит.

"ЦНС напоминает, что высшее военно-политическое руководство России системно дезинформирует и вводит в заблуждение населения ВОТ юга и востока Украины относительно социального статуса в случае согласия на выезд в РФ", — говорится в сообщении.

Напомним, 4 июля сообщалось, что россияне на юге Украины подвергают опасности местных жителей. Противник минирует все подряд территории, а при помощи социальных сетей рассказывают местным жителям о том, что Киев якобы не в состоянии обеспечить надлежащий уровень жизни на подконтрольных ему территориях