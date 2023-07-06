"Встречались с ними": Буданов признался в "переговорах" с Пригожиными, — The Times

В интервью журналистам глава разведки Украины не ответил прямо, ездили ли его подчиненные на переговоры с "вагнеровцами", но отметил, что ему приходилось видеться с наемниками Пригожина.

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов сообщил, что он "встречался" наемниками ЧВК "Вагнер". Он отметил, что это происходило во многих африканских странах. Об этом Буданов рассказал в интервью The Times.

На основе документов американской разведки, раскрытых на платформе группового чата Discord, появилась информация о взаимодействии главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина с украинским разведывательным агентством в январе текущего года. В ходе этих "переговоров" Пригожин предлагал передать информацию о местонахождении оккупационных сил ВСУ в обмен на отход украинских войск из Бахмута.

В одном документе, который попал в руки журналистов The Times, говорится о том, что представители ГУР встречались с представителями Пригожина в одной из неназванных африканских стран.

Буданов напрямую не ответил, ездили ли его подчиненные на переговоры с "вагнеровцами", но отметил, что часто приходилось раньше видеться с наемниками Пригожина.

"Сталкивались ли мы с "Вагнером"? Конечно, мы это делали. Скажем так: мы "встречались" с ними во многих африканских странах. "Встретились" во многих значениях", — сказал Буданов.

Напомним, 4 июля Евгения Пригожина видели в Санкт-Петербурге. Глава ЧВК "Вагнер" появился в управлении ФСБ РФ, чтобы забрать свое оружие.

5 июля в СМИ опубликовали фото с проведенных в особняке и офисе Евгения Пригожина обысков. Кроме оружия и слитков золота руководитель "вагнеровцев" имел "личную комнату для молитв" и вертолетную площадку.