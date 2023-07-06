На Запорожскую АЭС приехал топ-представитель Путина, — росСМИ (фото)

На территории станции также побывал коллаборационист Евгений Галицкий, которым вместе с Сергеем Кириенко убедились, что ЗАЭС "работает в штатном режиме".

На временно оккупированную российскими войсками Запорожскую АЭС приехал первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, сообщило издание "РИА "Новости"

Оккупанты утверждают, что Кириенко якобы убедился, что "станция работает в штатном режиме, нарушений границ безопасности нет".

Вместе с Кириенко на станции также побывал коллаборант — так называемый "временно исполняющий обязанности губернатора" Запорожской области Евгений Балицкий.

Известно, что в июне россияне остановили автоматическую передачу Украине данных с датчиков, которые передавали информацию о показателях радиации на Запорожской АЭС.

По словам исполняющего обязанности руководителя Государственной инспекции по ядерному регулированию Олега Корикова, соответствующая команда была дана из Москвы. Теперь представители Международного агентства по атомной энергии, работающие на территории станции, вынуждены записывать или фотографировать информацию с датчиков и передавать данные в штаб-квартиру МАГАТЭ, где показатели и данные вводят в соответствующую систему, к которой имеет доступ и Украина.

Представитель Путина и коллаборационист Балицкий приехали на ЗАЭС Фото: t.me/znppofficial

В июне Фокус писал о том, что Россия закрыла для Украины доступ к информации об уровне радиации на Запорожской АЭС. Российская сторона не намерена идти на компромиссы в этом вопросе. Исправить ситуацию можно только в случае демилитаризации и деоккупации ЗАЭС.

5 июля пресс-служба МАГАТЭ сообщила, что агентство запросило дополнительный доступ, необходимый для подтверждения отсутствия мин или взрывчатых веществ на объекте, в частности на крышах реакторных блоков 3 и 4.

Также 5 июля глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что во время недавних инспекций на Запорожскую АЭС специалисты не зафиксировали никаких признаков минирования, но в агентстве по-прежнему "чрезвычайно насторожены".