Журналисты разоблачили топ-офицеров ВС РФ, причастных к военным преступлениям под Киевом (фото, видео)
В ходе расследования проанализировали значительный массив данных из открытых источников, их дополнили показаниями местных жителей. В итоге удалось установить личности топ-офицеров ВС РФ, находившихся в Киевской области с февраля по март 2022 года.
Журналисты установили личности высокопоставленных российских офицеров, которые могут быть причастны к военным преступлениям в Киевской области. Об этом сообщает "Радио Свобода".
Три российских военных, которые представлялись как "главные" в оккупационной администрации села Здвижевка Киевской области, могут иметь отношение к зверствам армии РФ, в данном случае — к убийствам мирных жителей упомянутого села. Этому посвящен фильм-расследование журналиста "Радио Свобода" Дмитрия Джулая.
Был проанализирован значительный массив данных из открытых источников, которые дополнились показаниями местных жителей. В итоге удалось установить личности высокопоставленных российских военных, находившихся в Киевской области в период с февраля по март 2022 года. Ими оказались:
- Золотарев Евгений Юрьевич, майор, и.о. заместителя командира 98-й дивизии по военно-политической работе. Свидетели говорят, что он называл себя "главным" от русской армии.
- Казеичев Сергей Викторович, полковник полиции, командир красноярского ОМОНа. Представлялся комендантом Здвижевки.
- Потопальский Олег Васильевич, полковник, заместитель командира управления Росгвардии по Красноярскому краю. Его неоднократно видели местные жители.
В расследовании речь идет об убийствах, которые имели место в н.п., пока там были российские офицеры. Авторы фильма выяснили обстоятельства, при которых задерживали гражданских жителей, чьи тела впоследствии нашли в частном доме.
Перед убийством мужчин подвергали жестоким пыткам.
Согласно свидетельствам очевидцев, упомянутый майор Евгений Золотарев неоднократно приезжал в имение, где произошло убийство пяти человек. Сергей Казеичев проводил массовые задержания и допросы.
Кто непосредственно отдал приказ о казни и расстрелял людей, пока не выяснили. Однако факты и показания могут указывать на причастность к этому упомянутых военных из РФ.
Киевская городская прокуратура, в свою очередь, сообщила о подозрении командирам Казеичеву и Потопальскому в причастности к массовому расстрелу автомобилей с мирными жителями в Гостомеле 25 февраля 2022 года, которые пытались уехать в безопасное место.
По информации расследователей, за время российской оккупации в Здвижевке и окрестных населенных пунктах были убиты, как минимум, 18 гражданских лиц. Еще двое мужчин все еще числятся пропавшими без вести.
Напомним, что в четверг, 6 июля, Украина освободила из российского плена 45 человек. Об этом сообщила пресс-служба ОП.
Также сообщалось, что ВСУ не нужны американские контрактные инструкторы. Однако существующая модель обучения с НАТО доказала свою эффективность, хотя украинские вооруженные силы и не будут полностью похожи на западную армию.