Журналисты разоблачили топ-офицеров ВС РФ, причастных к военным преступлениям под Киевом (фото, видео)

В ходе расследования проанализировали значительный массив данных из открытых источников, их дополнили показаниями местных жителей. В итоге удалось установить личности топ-офицеров ВС РФ, находившихся в Киевской области с февраля по март 2022 года.

Журналисты установили личности высокопоставленных российских офицеров, которые могут быть причастны к военным преступлениям в Киевской области. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Три российских военных, которые представлялись как "главные" в оккупационной администрации села Здвижевка Киевской области, могут иметь отношение к зверствам армии РФ, в данном случае — к убийствам мирных жителей упомянутого села. Этому посвящен фильм-расследование журналиста "Радио Свобода" Дмитрия Джулая.

Был проанализирован значительный массив данных из открытых источников, которые дополнились показаниями местных жителей. В итоге удалось установить личности высокопоставленных российских военных, находившихся в Киевской области в период с февраля по март 2022 года. Ими оказались:

Золотарев Евгений Юрьевич , майор, и.о. заместителя командира 98-й дивизии по военно-политической работе. Свидетели говорят, что он называл себя "главным" от русской армии.

, майор, и.о. заместителя командира 98-й дивизии по военно-политической работе. Свидетели говорят, что он называл себя "главным" от русской армии. Казеичев Сергей Викторович , полковник полиции, командир красноярского ОМОНа. Представлялся комендантом Здвижевки.

, полковник полиции, командир красноярского ОМОНа. Представлялся комендантом Здвижевки. Потопальский Олег Васильевич, полковник, заместитель командира управления Росгвардии по Красноярскому краю. Его неоднократно видели местные жители.

Военные РФ, называвшие себя "руководителями" оккупационной администрации в Здвижевке

В расследовании речь идет об убийствах, которые имели место в н.п., пока там были российские офицеры. Авторы фильма выяснили обстоятельства, при которых задерживали гражданских жителей, чьи тела впоследствии нашли в частном доме.

Фильм о зверствах ВС РФ в селе Здвижевка Киевской области

Перед убийством мужчин подвергали жестоким пыткам.

Пятеро замученных гражданских на территории одного из частных зданий в Здвижевке

Согласно свидетельствам очевидцев, упомянутый майор Евгений Золотарев неоднократно приезжал в имение, где произошло убийство пяти человек. Сергей Казеичев проводил массовые задержания и допросы.

Кто непосредственно отдал приказ о казни и расстрелял людей, пока не выяснили. Однако факты и показания могут указывать на причастность к этому упомянутых военных из РФ.

Убитые мерные граждане в с. Задвижевка

Киевская городская прокуратура, в свою очередь, сообщила о подозрении командирам Казеичеву и Потопальскому в причастности к массовому расстрелу автомобилей с мирными жителями в Гостомеле 25 февраля 2022 года, которые пытались уехать в безопасное место.

Сергей Казеичев (слева) и Олег Потопальский (справа) на месте расстрела гражданских автомобилей в Гостомеле 25 февраля 2022 года

По информации расследователей, за время российской оккупации в Здвижевке и окрестных населенных пунктах были убиты, как минимум, 18 гражданских лиц. Еще двое мужчин все еще числятся пропавшими без вести.

Напомним, что в четверг, 6 июля, Украина освободила из российского плена 45 человек. Об этом сообщила пресс-служба ОП.

Также сообщалось, что ВСУ не нужны американские контрактные инструкторы. Однако существующая модель обучения с НАТО доказала свою эффективность, хотя украинские вооруженные силы и не будут полностью похожи на западную армию.