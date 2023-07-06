"Чудо" на передовой: "погибший" боец вернулся на 8-й день своего исчезновения, — соцсети

Защитник исчез во время штурма российских позиций. Позже выяснилось, что он более недели скрывался в подвале в менее чем 100 метрах от врага, не имея запасов пищи и воды.

На украинские позиции пришел воин, которого считали пропавшим. Он провел 8 дней под носом у врага. Об этом ночью на 6 июля написал в своем телеграмм-канале боец Сил обороны с позывным "Буревій".

"Один из ребят, который пропал без вести при штурмовых действиях, которого мы к сожалению "похоронили", только что вышел на наши позиции пешком, живой", — сообщил военный.

В посте говорится, что пропавший защитник выбирался из вражеских позиций восемь дней. "Буревій" поделился, что видел такое только в кино.

Восемь дней под носом у врага: детали "чуда" с фронта

Утром 6 июля "Буревій" поделился деталями события, которое назвал чудом. Он отметил, что такой случай — первый в бригаде за время полномасштабной войны с РФ.

"Обычно ждут 1-2 дня, и если боец не возвращается, то это примерно в 90% случаях погибший, к телу которого нет возможности пока подойти, или только в 10% случаев — пленный", — объяснил боец.

По его словам, после одного-двух дней после исчезновения без вести воина уже извещают его родных.

Пропавший на восемь дней защитник получил контузию и почти "забежал" к российским оккупантам, однако смог найти заброшенные подвалы и остался там скрываться.

"У него не было запаса еды и воды на восемь дней, поэтому он искал хоть какую-то еду в заброшенных домах", — рассказал "Буревій".

Во время пребывания вне украинских позиций воин слышал голоса российских военных, которые находились на расстоянии менее 100 метров от него — в соседних домах.

"Просто молился, чтобы его не нашли", — добавил "Буревій".

На момент публикации официального подтверждения этой информации со стороны командования нет.

Напомним, спикер Сил обороны Украины Таврического направления майор Валерий Шершень рассказал, что на южном участке фронта ВС РФ создают хаос из-за страха контрнаступления ВСУ. Россия передислоцирует подразделения своих сил, и это используют в своих интересах защитники.

Руководитель ОП Андрей Ермак 6 июля сообщил, что Украина вернула 45 воинов из российского плена. Двое из них — ранены. Также освободить удалось двух гражданских, в частности, работника "Азовстали".