Минус 300 россиян за сутки: в ВС РФ на юге возник хаос, чем воспользовались Силы обороны

Постоянное перемещение подразделений российских оккупантов играет на руку Силам обороны Украины. Они пользуются беспорядком в передвижении россиян.

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Российские оккупанты на южном участке фронта постоянно передислоцируют свои подразделения в ожидании очередного удара Сил обороны Украины. Из-за этого там царит своеобразный хаос, которым пользуются украинские защитники. подразделения. Об этом сообщил представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Украины Таврического направления майор Валерий Шершень в Military Media Center.

"Враг не знает и не догадывается, где может произойти большой прорыв, поэтому он передислоцирует время от времени свои подразделения, усиливая те или иные направления. Это создает определенную хаотику чем мы и пользуемся", — отметил спикер.

Он также сообщил, что за прошедшие сутки на таврийском направлении потери врага составили более 300 человек — убитыми и ранеными. Безвозвратные потери составили — 116 человек.

Также за минувшие сутки Силы обороны уничтожили 47 единиц вооружения и военной техники противника, в частности, 6 танков, 3 бронемашины, 9 артсистем и минометов, 5 БПЛА, РЛС "Зоопарк" и комплекс визуального наблюдения "Муром-М".

"Не стоит забывать, что человеческий ресурс у противника преобладает. Характерной чертой для ВС РФ является постоянная ротация. Однако мы уничтожаем потенциал врага и создаем надлежащие условия для продвижения вперед", — отметил Валерий Шершень.

Напомним, что на Таврическом направлении Силы обороны выполнили 1293 огневых задачи и ликвидировали почти три роты россиян.

Ранее сообщалось, что Украина увеличила танковый арсенал с начала полномасштабного вторжения России вдвое. ВСУ поставили 471 новый танк, и еще 286 танков находятся в режиме ожидания.