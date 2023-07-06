Мінус 300 росіян за добу: у ЗС РФ на півдні виник хаос, чим скористалися Сили оборони

Постійне переміщення підрозділів російських окупантів грає на руку Силам оборони України. Вони користуються безладом у пересуванні росіян.

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Російські окупанти на південній ділянці фронту постійно передислоковують свої підрозділи в очікуванні чергового удару Сил оборони України. Через це там панує своєрідний хаос, яким користуються українські захисники. підрозділи. Про це повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони України Таврійського напрямку майор Валерій Шершень у Military Media Center.

"Ворог не знає і не здогадується, де може відбутися великий прорив, тому він передислоковує час від часу свої підрозділи, посилюючи ті чи інші напрямки. Це створює певну хаотику чим ми і користаємося", — зазначив речник.

Він також повідомив, що впродовж минулої доби на таврійському напрямку втрати ворога склали понад 300 осіб — вбитими і пораненими. Безпезповоротні втрати склали — 116 осіб.

Також за минулу добу Сили оборони знищили 47 одиниць озброєння та військової техніки противника, зокрема, 6 танків, 3 бронемашини, 9 артсистем та мінометів, 5 БПЛА, РЛС "Зоопарк" і комплекс візуального спостереження "Муром-М".

"Не варто забувати, що людський ресурс у противника переважає. Характерною рисою для ЗС РФ є постійна ротація. Проте ми знищуємо потенціал ворога і створюємо належні умови для просування вперед", — зазначив Валерій Шершень.

Нагадаємо, що на Таврійському напрямку Сили оборони виконали 1293 вогневих завдання та ліквідували майже три роти росіян.

Раніше повідомлялося, що Україна збільшила танковий арсенал від початку повномасштабного вторгнення Росії вдвічі. ЗСУ поставили 471 новий танк, і ще 286 танків перебувають у режимі очікування.