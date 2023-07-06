В РФ заявили о массированной атаке беспилотников по Белгороду (фото)

По информации росСМИ, предположительно речь идет о десяти дронах. При этом сбить якобы удалось только шесть из них.

В российском Белгороде вечером 6 июля в снова слышны взрывы. По информации росСМИ, речь идет о массированной атаке беспилотников, нацеленных на крупное нефтехранилище и энергоподстанцию в области.

Предположительно, было десять дронов, шесть из которых якобы удалось сбить российским силам ПВО. Сообщается, что в районе до сих пор слышна работа ПВО. По предварительной информации, пострадавших нет. Разрушения также пока не зафиксированы. В районе ведется работа российского ПВО.

Также обстрелы предположительно ведутся в Шебекино Белгородской области.

Напомним, что в конце июня российские пропагандисты сообщали об обстреле автомобильного пункта пропуска "Шебекино" со стороны ВСУ. Отмечалось, что атака была "безуспешной": ни разрушений, ни пострадавших в результате обстрелов не было. По информации российских источников, силы обороны Украины якобы применяли минометы калибра 120 мм для ведения огня по контрольно-пропускному пункту.

Фокус ранее писал о том, что в начале июля на территории Белгородской области Российской Федерации местные жители якобы начали формировать второй полк территориальной самообороны, чтобы обезопасить себя. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, речь шла о трех тысячах добровольцах, готовых бороться с некими угрозами.

Фокус также сообщал, что 5 июля Белгородская и Курская область РФ попали под интенсивный обстрел. В результате обстрела из РСЗО "Град", по словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, были повреждены 8 домов, 5 машин и ЛЭП.