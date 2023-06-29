"ВСУ применяли гранатометы": в РФ заявили об обстреле КПП "Шебекино" на Белгородщине

Как утверждают российские пропагандисты, Силы обороны Украины якобы также применили минометы калибра 120 мм для ведения огня по контрольно-пропускному пункту.

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В Белгородской области России снова неспокойно. Автомобильный пункт пропуска "Шебекино" подвергся обстрелам со стороны ВСУ. Об этом сообщают в российском телеграм-канале Shot.

"ВСУ снова обстреляли автомобильный пункт "Шебекино" в Белгородской области. По нашим данным, атака велась накануне из гранатометов СПГ-9 и АГС-17. Также по МАПП было выпущено 11 мин калибра 120 мм", — говорится в сообщении.

Отмечается, что атака была "безуспешной". Разрушений не зафиксировано, пострадавших в результате атаки тоже нет.

Напомним, что губернатор Псковской области РФ Михаил Ведерников сообщил, что во время боев возле Шебекино погибли 14 солдат армии РФ. Речь идет о потерях россиян в результате атаки "ДРГ" на Белгородскую область РФ, которая произошла в начале июня. Российский чиновник упомянул о десяти военных, которые попали в плен к "псевдороссийским террористическим организациям".

Ранее сообщалось, что из Шебекино сбежали 87 чиновников . В России предположили, что чиновники сбежали из-за сложных условий для проживания и разрушенного жилья. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков дал поручение всех сотрудников городской администрации вернуть в Шебекино до 26 июня.