Покушались на коллаборанта: в РФ украинцев приговорили к более чем 20 годам колонии (фото)

По данным росСМИ, Доманчук и Скакун совершили "покушении" на назначенного Россией вице-губернатора Херсонской области Виталия Булюка.

Согласно решению Южного окружного военного суда в городе Ростов-на-Дону, граждане Украины Юрий Доманчук и Виталий Скакун были приговорены к 23 и 24 годам лишения свободы соответственно по делу о "покушении" на назначенного Россией вице-губернатора Херсонской области Виталия Булюка. Об этом сообщает российское издание ТАСС.

Согласно сообщению, Доманчук и Скакун были признаны виновными в "осуществлении террористического акта", "незаконном обращении с огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами". Прокурор Российской Федерации запросил суд назначить обоим обвиняемым пожизненное заключение. По итогам заседания, обвиняемые получили срок в более чем 20 лет.

О подрыве автомобиля Булюка в Скадовске стало известно в декабре 2022 года.

В соответствии с информацией, опубликованной российским агентством Интерфакс, автомобиль был полностью уничтожен огнем, в результате чего водитель погиб. Сам Булюк был госпитализирован с травмами средней степени тяжести.

Отметим, что взрыв произошел возле дома Булюка, когда он сидел в автомобиле вместе с водителем.

До 2015 года Булюк занимал должность руководителя Херсонской таможни, однако позже был уволен в связи с проведением процедуры лустрации. В мае 2022 года он был назначен на должность в оккупационную администрацию Херсонщины.

В связи с этим, Офис генерального прокурора Украины предъявил ему обвинение в государственной измене, и данное уведомление было направлено ему в отсутствие.

Напомним, что 14 июня на юге России предстали перед судом более 20 украинских военных, попавших в плен во время боев в Украине.

А Хамовнический суд Москвы в понедельник, 3 апреля, санкционировал арест Оксаны Федоровой, подозреваемой в шпионаже.