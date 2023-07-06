Контрнаступление ВСУ: украинские военные продвигаются вперед, инициатива у нас, — Залужный

Главнокомандующий ВСУ рассказал американскому генералу Милли, что ситуация с контрнаступлением развивает согласно плану.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поговорил с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли о контрнаступлении украинских сил. Об этом он сообщил у себя в Telegram.

По словам Залужного, он рассказал американскому генералу об оперативной обстановке на фронте, а также о том, что украинские военные продолжают вести наступательные действия.

"Ситуация развивается согласно плану, инициатива – в наших руках", — отметил Залужный.

Кроме того, по словам главнокомандующего ВСУ, с Милли они обговорили актуальные потребности вооруженных сил в вооружении и боеприпасах для продолжения освобождения украинской территории от российских оккупантов.

"Поблагодарил за поддержку и помощь, а также поздравил с Днем независимости США, который американский народ отметил накануне", — отметил Залужный.

Напомним, что 30 июня Залужный рассказал, почему контрнаступление идет не так быстро, как хотелось. По словам главнокомандующего ВСУ, его крайне раздражает негативная реакция на то, как продвигаются на фронте украинские защитники. Это можно было значительно ускорить, если бы Запад активнее принимал решения о поставках оружия.

Кроме того, американский генерал Марк Милли раскрыл, когда "умная" техника заменит треть армии. По его словам, Треть вооруженных сил будет роботизирована, а искусственный интеллект изменит ход войн.