"Это не столь высокая цена": Зеленский призвал НАТО на саммите добавить мотивации ВСУ

По словам главы государства, Украина защищает сейчас всю Европу и пока воины обороняются, дальше боевые действия не пойдут. Учитывая этот фактор, Киев надеется на конкретные шаги от Альянса.

Президент Владимир призвал НАТО на саммите в Вильнюсе добавить немного мотивации Украине в ее стремлении и борьбе с российской агрессией. Об этом он заявил во время общения с представителями болгарских СМИ 6 июля. .

По словам главы государства, на предстоящей встрече Альянса, которая состоится 11-12 июля в Литве, нужно продемонстрировать российскому режиму и его последователям, что у них больше не будет никогда права вето на решение какой-либо страны по поводу своего будущего.

"Вильнюс сейчас один из ключевых этапов. Украина выбирает Североатлантический союз. Двери НАТО открыты, а значит, пора пригласить войти. Когда Украина выбирает свое будущее самостоятельно, и наш выбор действительно работает, это означает, что вся Европа выбирает и будет всегда выбирать свое будущее без внешнего принуждения", — говорится в сообщении.

Также Владимир Зеленский отметил, что Кремль представляет сейчас последний поработитель наций в Европе, имея в виду Владимира Путина. Мир должен сделать все возможное для того, чтобы Российская Федерация проиграла не только на поле боя, но и в политике, ведь от этого зависит будущее Европы.

Полномасштабная война в Украине смогла объединить весь мир, а к НАТО пришло осознание, что пора укрепляться. Пришло время, продолжил глава государства, принять решение о членстве Украины в Альянсе и сделать это можно при помощи кандидатства, как в случае ЕС. Этот технический шаг продемонстрирует, что Украину видят, а бойцы на фронте получат мотивацию воевать ради своего будущего.

"Мы понимаем, в НАТО будем через несколько лет или после войны, как решат члены Альянса. Но нужно давать сигнал, чтобы мотивировать Украину защищать Европу. Это не столь высокая цена за такую войну и за такое страдание: мотивировать Украину и помогать ей", — подытожил Владимир Зеленский.

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Напомним, 6 июля президент Владимир Зеленский заявил, что только от Байдена зависит, будет ли Украина в НАТО. Он согласен с тем, что благодаря помощи Вашингтона Киев продолжает борьбу, но в то же время подчеркнул, что приглашение в НАТО — техническая вещь, важная для мотивации бойцов.