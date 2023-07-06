Си Цзиньпин поручил углубить военное планирование для победы в реальном бою, — СМИ

По данным журналистов, лидер КНР Си Цзиньпин считает, что мир вступил в новый период потрясений и изменений. А положение с безопасностью в Поднебесной — нестабильное.

В четверг, 6 июля, председатель КНР Си Цзиньпин призвал руководство армии улучшить боевые действия и боевое планирование, чтобы увеличить вероятность благоприятного исхода в случае реальных боевых действий. Об этом сообщает Reuters.

По словам Си Цзиньпина, сейчас мир вступил в новый период потрясений и изменений, а положение с безопасностью в Поднебесной — более нестабильное и неопределенное. После своего переизбрания на рекордный третий срок он также заявлял, что особое внимание должно уделяться вопросу безопасности, чтобы вооруженные силы страны стали "великой стальной стеной".

Об этом китайский лидер сказал, обращаясь к военным во время инспекции Восточного военного округа, штаб-квартира которого находится в провинции Цзянсу и который ответственен за безопасность востока Китая, в том числе Восточного-Китайского моря и Тайваньского пролива.

Напомним, что в Минобороны США опасаются китайских спутников, которые могут шпионить и похищать секреты. Американское военное руководство крайне обеспокоено развитием космической программы КНР. Пекин запланировал в рамках этой инициативы выполнить свыше 70 миссий.

Также сообщалось, что американские промышленники оказались зависимы от экспортного галлия из КНР. С 1 августа власти Китая решили ввести контроль над экспортом химикатов на основе галлия, германия и ряда других химических элементов. Китайские эксперты допускают, что это может привести к сложностям, например в производстве новых радаров для F-35.