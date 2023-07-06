Удар по оборонке США: американские промышленники оказались зависимы от экспортного галлия из Китая

Китай вводит с 1 августа контроль над экспортом химических соединений на основе галлия, германия и других элементов. Китайские эксперты считают, что это повлечет проблемы, например, в производстве новейших радаров для F-35.

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Министерства торговли и Главного таможенного управления Китая с 1 августа вводит экспортный контроль над галлием, германием, а также в отношении других химических соединений, используемых в оборонной промышленности. Как сообщили 4 июля обозреватели китайского издания Global Times, этот шаг направлен на защиту национальной безопасности и интересов.

Китайские военные аналитики в этой связи говорят, что экспортный контроль, особенно в отношении галлия, может ударить по оборонной промышленности США в то время, когда американцы пытаются военными средствами сдержать развитие Китая.

Китайский специалист по военной авиации Фу Цяньшао отметил, что соединения на основе галлий имеют широкое применение в производстве приемо-передающих модулей, используемых в радарах с активной электронной сканирующей решеткой (AESA). Эти радары широко используются в современных военных самолетах, боевых кораблях и наземных установках, подчеркнул он.

Известные американские оборонные компании, такие как Raytheon и Northrop Grumman разрабатывают новые радарные системы AESA с использованием нитрида галлия (GaN). Материал также интегрирован в новейшие радары, используемые в авианосном истребителе F/A-18E/F и стелс-истребителе F-35.

"Учитывая, что Китай обладает примерно 85% мировых запасов галлия, маловероятно, что США и другие западные страны смогут обойти использование китайских материалов без значительных затрат", — подытожил Фу Цяньшао.

Ранее сообщалось, что экспортный контроль над галлием и германием повлечет за собой сложности в производстве полупроводников в США. Решение было принято после того, как Администрация президента США Джо Байдена захотела заблокировать продажу некоторых чипов в КНР, используемых для запуска программ искусственного интеллекта.